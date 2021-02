Calcio, la Team Altamura perde terreno

Inizia male il girone di ritorno per la Team Altamura. Nella 18^ giornata del campionato di serie D girone H si interrompe la "striscia" positiva della squadra biancorossa. Nella gara casalinga contro l'Audace Cerignola, i foggiani conquistano i tre punti con un gol di Achik al 25' del primo tempo.Vani i tentativi dei padroni di casa di riaprire la partita. La marcia dell'Altamura quindi si ferma. Giusto il tempo di rifiatare e mercoledì si torna in campo. Difficile trasferta per l'Altamura a Lavello.Quanto alla classifica, è sempre più corta con sette squadre in tre punti nella parte alta. Ma è ancora indecifrabile, le partite rinviate sono troppe per poter delineare in maniera netta i valori delle forze in campo.