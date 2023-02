Calcio a 5: trasferta in Sicilia vincente per la Soccer

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Soccer Altamura. La squadra altamurana, impegnata in casa del Team Scaletta, a Messina, per la 15^ giornata del girone D del campionato nazionale di serie A2 femminile, doveva riscattare lo scialbo pareggio casalingo di due domeniche fa contro la New Team Noci e così e stato. 7 a 4 il risultato finale per le biancorosse che sono uscite alla distanza.La partita si mette subito in discesa per la Soccer Altamura che al 3' passa in vantaggio: lancio lungo di Lorusso in direzione di Minafra che però non tocca, incomprensione tra Firrincelli e Arrigo e palla che si insacca lentamente in fondo alla rete. La squadra altamurana insiste e dopo aver sfiorato il raddoppio con Papangelo e Difonzo, sulle cui conclusioni Arrigo non si fa sorprendere, lo trova al 7' sempre con Lorusso che, servita a limite dell'area da Carone, si gira prontamente e, di destro, supera l'estremo siciliano. Il Team Scaletta, però, al primo affondo accorcia le distanze: angolo dalla destra e palla tra i piedi di Pensabene che, con un gran tiro dalla distanza, sorprende Sabatini. La squadra altamurana non riesce a concretizzare delle buone opportunità per portarsi sul 3 a 1, complici alcune ottime parate del portiere di casa e, così, arriva il pareggio del Team Scaletta con Cucinotta che, dal limite, supera Sabatini. Le siciliane ci credono e poco dopo, su schema da calcio di punizione, effettuano il sorpasso con Luttino che supera Sabatini con un tiro forte e preciso. A rimettere in equilibrio il risultato ci pensa Rinaldi che, dopo aver recuperato palla sulla metà campo, lascia partire un tiro dalla distanza che sorprende Arrigo.Nella ripresa, la Soccer Altamura, sin dalle prime battute costringe la squadra siciliana nella propria metà campo e, dopo aver sprecato ancora, riesce a riportarsi in vantaggio dopo tre minuti di gioco grazie a Pedroso, ottimamente assistita da Lorusso. La numero 10 brasiliana, però, poco dopo la combina grossa, regalando la palla a Musumeci che ringrazia e segna il gol del nuovo pareggio. La Soccer, però, non si scompone e grazie a Minafra, su assist di Pedroso, si riporta in vantaggio. Nell'ultima parte di partita, il Team Scaletta tenta la carta del portiere di movimento, ma la mossa si rivela controproducente con Pedroso che, con due gol, il secondo a porta vuota, fissa il punteggio sul definitivo 4 a 7.Grazie a questo successo e ad alcuni risultati favorevoli provenienti dagli altri campi, la Soccer Altamura si avvicina alla zona play-off, adesso distante una sola lunghezza. Domenica prossima si torna al PalaPiccinni con la squadra altamurana che ospita il Reggio Sporting Club.: Crimi, Pensabene, Cusumano, La Falce D., Rizzo G., Firrincelli, Cucinotta, Segreto, Luttino, Musumeci, Arrigo. Allenatore: Cerruto.: Sabatini, Lorusso, Maccione, Tragni, Carone, Difonzo, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Papangelo, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: 2' 46" pt Lorusso (SA), 6'34" pt Lorusso (SA), 8' 57" pt Pensabene (TS), 16' 19'' pt Cucinotta (TS), 18' 26'' pt Luttino (TS), 18' 41'' Rinaldi (SA); 2' 36'' st Pedroso (SA), 8' 22'' st Musumeci (TS), 8' 55'' st Minafra (SA), 16' 25'' st Pedroso (SA), 18' 00" St Pedroso (SA).: Francesco Quartaronello di Messina e Andrea Salanitro di Catania.: Antonio Melita di Messina.: 2-1, 4-3.