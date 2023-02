Calcio a 5 femminile, vittoria sonante per la Soccer

Secondo successo consecutivo per lanel girone D del campionato nazionale si. La squadra biancorossa, dopo le sette reti rifilate al Team Scaletta, ne fa altrettante al, al termine di una partita il cui esito finale non è mai stato in discussione.Inizio di partita abbastanza controllato per la Soccer che, però, al primo vero affondo sfiora il vantaggio con Lorusso che centra il palo con un tiro da fuori. A sbloccare il risultato, però, ci pensa capitanche all'8', dopo un paio di scambi con Lorusso, da posizione defilata mette la palla in rete. Subito dopo, il numero otto altamurano sfiora il raddoppio con un tiro da fuori che, complice una deviazione, si stampa sulla traversa, poi serve un cioccolatino perche ringrazia e sigla il gol del 2 a 0. La reazione del Reggio, però, non tarda ad arrivare e si concretizza meno di un minuto dopo con, che dopo una serie di rimpalli, accorcia le distanze. Le murgiane, poi, nonostante una certa predominanza nel possesso palla, non riescono più a pungere, almeno fino al 17' quando, dopo aver recuperato palla in difesa, si invola verso la porta e non lascia scampo a Mendolia, fissando il punteggio con il quale si va al riposo sul 3 a 1.Ancora più a senso unico la ripresa, la cui cronaca si apre al 3' con Pedroso che, con un bel sinistro, centra l'incrocio dei pali. Il quarto gol, comunque, arriva un paio di minuti dopo con Papangelo che, dopo un primo tentativo, riesce a superare l'estremo calabrese. Il Reggio Sporting Club sembra frastornato e, quando manca ancora più di metà frazione, tenta la carta del portiere in movimento che, però, si rileva controproducente perché al 10', approfittando della porta sguarnita, con un pallonetto da oltre metà campo sigla il gol del 5 a 1. Al 13' arriva il sesto gol conche, dopo aver recuperato palla in zona d'attacco, non lascia scampo a Mendolia. Nei minuti finali arriva il gol del definitivo 7 a 1 con il primo timbro stagionale di. Poi spazio anche tutte le altre giocatrici ed esordio stagionale del secondo portiere Piccolini. Da segnalare, infine, il palo colpito da Maccione con un tiro dalla distanza.Grazie a questo successo, la Soccer Altamura resta a ridosso della zona play-off che è distante una sola lunghezza. Adesso il campionato si ferma per i quarti di finale di Coppa Italia, per ritornare domenica 12 marzo con le biancorosse impegnate in casa della Nox Molfetta.: Sabatini, Maccione, Lorusso, Montecalvo, Difonzo, Tragni, Pedroso, Papangelo, Minafra, Maffei, Rinaldi, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: Mendolia, Bova, Dascola, Carluccio, Putortì, Loiacono, Pantano, Ferrato, Corrao, Lazzarino, Martino. Allenatore: Scopelliti.: 7' 2" pt Difonzo (SA), 8'7" pt Pedroso (SA), 8' 49" pt Dascola (RS), 16' 47'' pt Minafra (SA); 5' 4'' st Papangelo (SA), 9' 35'' st Lorusso (SA); 13' 07'' st Pedroso (SA), 16' 46'' st Maffei (SA).: Marco Di Bello di Barletta e Claudio Pacucci di Bari.: Francesco Sicolo di Bari.: Difonzo (SA); Putortì (RS).: 1-3, 5-3.