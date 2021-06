Calcio a 5 femminile: Soccer Altamura promossa in A2

"Breve, ma intensa" così si può definire in poche la stagione di calcio a 5 femminile appena conclusasi per la Soccer Altamura. Una stagione che ha visto la formazione allenata da Rosaria Campanelli arrivare allo spareggio con Molfetta per la promozione dalla quale sono uscite sconfitte, ma trovare nei play-off la seconda strada per un'intensa promozione. Promozione che arriva al secondo turno, dopo la sconfitta contro la Segato Woman Melicucco per 3-2, grazie ad un successo con ampio margine contro il Napoli United per 9-1 sabato 26, al Pala Piccinni.Un 9-1 netto, rotondo, che vale la promozione, e in cui vanno a segno Maria Difonzo, Costanza Lorusso e Mariana Papangelo con una doppietta e poi si aggregano le reti di Martina Pugliese, Arianna Piccinno e Domenica Carone per le biancorosse. Inutile il gol di Alice Ferrara per le ragazze ospiti che fa da tipico gol della bandiera al match. Partita che si sblocca con una buona percussione centrale di Difonzo che dopo un ottimo uno due con Zaccagnino, scarica alla destra alta del portiere il pallone dell'1-0.Da qui gara subito in discesa per le biancorosse che sempre nel primo tempo spreca con Papangelo il raddoppio, grazie alla buona parata di Castro nell'uno contro uno, ma che trova con Piccinno il raddoppio nel punteggio, grazie al secondo assist di giornata di Zaccagnino. Terzo gol di giornata è quello di Domenica Carone che scarica con la punta del destro da fuori area, un gran tiro che buca Castro e finisce in porta per il 3-0 con il quale si chiude la prima frazione di gioco.Al rientro in campo è un gol quasi inaspettato ad accogliere le biancorosse, con un lancio da metà campo di Lorusso che coglie impreparata tutti, Castro compresa, e finisce direttamente in porta per il 4-0; al quale seguono la rete del 5-0 di Papangelo, che complice un buon recupero di Lorusso, si mette in proprio e in seguito ad un buon dribbling in mezzo a due, realizza la sua prima rete di giornata; e poi ancora il sesto sigillo biancorosso, con Difonzo che fa doppietta, dopo un'azione spettacolare delle altamurane per tecnica ed esecuzione. Ma come preannunciato con il risultato della gara, la Soccer non si ferma, anzi, macina ancora goal e spettacolo nella partita. Lorusso trova dal dischetto il 7-0 e la doppietta personale; poi sempre Lorusso recupera in pressing un altro buon pallone nella metà campo napoletana che consegna a Papangelo che si aggiunge alle duplici marcatrici della gara bucando ancora Castro per l'8-0.Arriva a questo punto del match il goal della bandiera delle napoletane, grazie a Ferrara capace e caparbia nel tenere tra i piedi, con forza, il pallone da depositare in rete per l'8-1 che addolcisce un finale che vede l'Altamura andare a segno per la nona, ed ultima volta, con Pugliese che con il destro batte Castro sul primo palo e chiude anche dal punto di viste del tabellino la gara.Un 9-1 che rappresenta la voglia che le altamurane avevano di andare in A2. Per riprendere e rispondere al meglio dopo le due sconfitte arrivate nel finale di stagione che potevano quasi rovinare il percorso stagionale. Una squadra con potenziale, quella biancorossa, che giunge in un campionato nazionale pronta a vivere un campionato dalle belle speranze, per portare in alto il nome di questa città.