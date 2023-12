Calcio a 5 femminile, goleada della Soccer Altamura

Vittoria molto facile della Soccer Altamura che nella nona giornata di serie B femminile (girone C) passa in trasferta, contro il Montesilvano, con una goleada: 0-12. In classifica la Soccer resta a - 1 dall'Atletico Chiaravalle.: Troccoli, Provenzano, Conte, Carota, Pasqualone, Di Giacinto, Colatriani, Collefuori, Contini, Giri, Di Vincenzo, Di Pasquale. Allenatore: Amparo María López Jiménez.: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo, Rinaldi, Plevano, Pedroso, Othmani, Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.: Roberto Acella di Macerata e Francesco Tiberi di Teramo.: Diletta Barbara Di Fabio di Teramo.: 00'27" pt Difonzo (SA), 2'52" pt Pedroso (SA), 7'04" pt Carone (SA), 8'18" pt Ogara (SA); 6'10" st Ogara (SA), 7'10" st Pedroso (SA), 8'32" st Difonzo (SA), 10'10" st Lorusso (SA), 11'00" st Pedroso (SA), 11'50" st Plevano (SA), 13'43" st Othmani (SA), 19'10" st Rinaldi (SA).: 1-1, 2-0.Primo gol dopo soli 27 secondi: Difonzo sfrutta un errore della difesa e segna. Il Montesilvano tenta una timida reazione ma al 3' arriva il raddoppio altamurano con Pedroso che, servita dalla sinistra da Difonzo, deve solo spingere la palla in rete. Subito dopo, errore della retroguardia ospite, ma Russo si fa trovare pronta sul diagonale di Giri. Poco dopo il 7' la Soccer triplica con Carone che, servita da Lorusso da rimessa laterale, anticipa la sua avversaria e mette la palla in rete. Altro giro di lancette e altro gol: Ogara riceve palla al centro finta per superare un'avversaria, tiro di punta dal limite e gol. Forte del cospicuo vantaggio, la squadra altamurana tira i remi in barca, ma le padrone di casa non riescono ad approfittarne anche se, in chiusura di frazione, Russo è chiamata agli straordinari su tiro di Colleluori.Nella ripresa, la Soccer, prende il largo e poco dopo il 6' va in gol per la quinta volta con Ogara che, dopo uno scambio con Pedroso, segna un gol facile facile. Dopo poco più di un minuto sesto gol: Lorusso sul secondo palo per Pedroso che arriva in scivolata e fa doppietta. Passano un altro paio di minuti ed ecco anche il settimo sigillo che porta la firma di Difonzo. All'11' c'è anche gloria per Lorusso, tiro dal limite nell'angolino basso, seguita dal terzo centro personale di Pedroso e dalla marcatura di Plevano che in rapida successione sfruttano le amnesie difensive delle padrone di casa. Poi, anche Piccolini, entrata al posto di Russo, si guadagna un bel voto, togliendo dal sette un bel tiro dalla distanza di Di Vincenzo, mentre al 14' arriva anche il sigillo di Othmani con un tiro dal limite. Nell'ultimo minuto di partita, infine, arriva anche il primo gol stagionale di Rinaldi che fissa il punteggio sul definitivo 0 a 12.La Soccer Altamura ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva. Domenica prossima, ultimo impegno del 2023 per la squadra altamurana che, al PalaPiccinni, ospita la Nox Molfetta, reduce dal turno di riposo.