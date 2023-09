Calcio a 5 donne, le ambizioni della Soccer Altamura

Prima settimana di lavoro per le Soccer Altamura. Le calcettiste biancorosse si sono radunate lunedì agli ordini di mister Tassielli per preparare la nuova stagione che, per quel riguarda il campionato, partirà il 15 ottobre. A differenza di quanto successo la passata stagione, la squadra altamurana è stata inserita nel girone C che comprende, oltre alle squadre pugliesi, anche squadre abruzzesi e marchigiane. Sarà sicuramente un girone molto duro ma la squadra murgiana, forte di una campagna acquisti importante, ha tutti i numeri per fare bene.Tra i dirigenti il primo a parlarne è stato il vice presidente Carlo Benedetto che, prima di tutto si è soffermato ad analizzare la stagione scorsa: "La passata stagione ci ha lasciato un po' di amaro in bocca - ha dichiarato il dirigente altamurano - perché avevamo le potenzialità, ampiamente dimostrate sul campo, per disputare i play-off. Sono stati due gli episodi che ci hanno condannato: l'inopinato pareggio casalingo contro Noci e la sconfitta a tavolino contro Lamezia per impraticabilità del campo. Comunque questo è il passato, adesso dobbiamo focalizzarci sul presente e sul futuro." E quindi ecco gli obiettivi per questo nuovo campionato: "L'obiettivo principale è quello di crescere crescerà ancora di più e di vincere entrambe le competizioni a cui prenderemo parte. Abbiamo rinforzato la squadra, fatto investimenti e sacrifici perché vogliamo portare ancora più in alto il nome della nostra amata Altamura. Vogliamo - ha aggiunto - che i nostri concittadini si innamorino di questo fantastico sport e vengano in massa ad ammirare le gesta delle nostre ragazze."Il dirigente altamurano è consapevole che non sarà facile anche vedendo quanto fatto dalle altre squadre: "Ci sono due o tre squadre che si sono rinforzate tantissimo facendo acquisti mirati. Leggendo i curriculum delle giocatrici si può intuire che sarà difficile primeggiare. Io, comunque, sono molto fiducioso: abbiamo cercato di mettere a disposizione di mister Tassielli una rosa importante, facendo acquisti mirati, in modo da metterlo nelle condizioni di far ruotare maggiormente le giocatrici a disposizione, un fattore che per il nostro sport è molto importante."Carlo Benedetto, dunque, non si nasconde e promette: "L'ho detto alle ragazze e lo ribadisco ancora: vogliamo vincere! Ma per farlo abbiamo bisogno del supporto di tutti, in primis, dei nostri sostenitori: spero che vengano numerosi al palazzetto, noi, dal canto nostro, promettiamo che daremo l'anima, il sangue, il cuore e la testa, insomma daremo tutto noi stessi pur di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Non possiamo più nasconderci ed è inutile fare i superstiziosi".In conclusione, il numero due del sodalizio altamurano ha affrontato lo spinoso problema del rapporto con le istituzioni: "Speriamo di ricevere più attenzioni dalle istituzioni rispetto alle passate stagioni. In fondo disputeremo un campionato a livello nazionale Quello che è successo in occasione della partita contro Lamezia non dovrà più accadere. Spero che i nostri amministratori riescano a capire che il nostro è uno sport molto attrattivo. Spero, infine, che le stesse istituzioni possano sostenerci anche a livello economico: purtroppo non abbiamo presidenti miliardari ma solo tanti amici accomunati da una grande passione per il calcio a 5 e che fanno di tutto per portare la squadra e il nome della nostra città più in alto possibile."