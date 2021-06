Cala il sipario sul campionato di serie D

Ultima di campionato per la serie D. Nel girone H, la Team Altamura - da alcune giornate priva di obiettivi - conclude la stagione sul campo del Molfetta. Reduce dalla vittoria netta contro il Francavilla (3-0), davanti al pubblico di casa, l'ultima prova è contro un'altra squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato.E' stata una stagione molto complicata, soprattutto per il lungo stop di oltre un mese dovuto ai contagi Covid nello spogliatoio biancorosso. E questo ha determinato poi un tour de force con una partita praticamente ogni tre giorni e la Team ha pagato questa fatica con un deludente girone di ritorno in cui ha ottenuto tre vittorie e troppi pareggi. Così è svanito l'obiettivo dei play-off.Per la prossima stagione aleggia incertezza. Si attendono le decisioni dei vertici societari, intenzionati a passare la mano.Quanto agli altri campi, il campionato di serie D si decide oggi in terra lucana con le gare decisive Lavello-Taranto e Picerno-Fbc Gravina.