Big match, al D’Angelo il Bitonto vince con la concretezza

Risultato finaleTeam Altamura - Bitonto 2-3Un Bitonto molto concreto passa al "D'Angelo" e ottiene tre punti riuscendo a sfruttare tutte le occasioni da gol. Alla Team non riesce la rimonta. Dopo lo 0-2 nel primo tempo, non bastano le reti di Errico (1-2) e Guadalupi (2-3, su rigore) per riuscire nell'impresa.------Notizia pre-partitaDopo il Picerno adesso tocca al Bitonto. Serie di partite terribili per la Team Altamura, che dopo aver messo in riga il Picerno, adesso è chiamata ad una nuova sfida con una delle grandi del campionato, il Bitonto per il big match della quarta giornata del girone H di Serie D.Infatti, dopo la brillante vittoria ottenuta sul campo di una delle pretendenti alla promozione, il Picerno, la Team Altamura torna a giocare tra le mura amiche del "D'Angelo", affrontando l'altra grande delusa di inizio stagione, dopo la penalizzazione inflitta dal giudice sportivo che è costata ai bitontini la promozione tra i professionisti.Una squadra, quella di mister Ragno, che dopo un falsa partenza con due sconfitte consecutive nelle prime due giornate di campionato, frutto probabilmente del frastuono dovuto alle vicende extracalcistiche, ha ritrovato la giusta rotta vincendo tra le mura amiche del "Città degli ulivi" per 2-1 contro il Molfetta. Massima allerta, quindi, per la formazione di casa, che dovrà domare i nero-verdi bitontini. anche per dimostrare le reali ambizioni della formazione biancorossa. Infatti, l'entusiasmo portato a società, giocatori e tifosi dal successo contro il Picerno, alimenta i sogni di gloria del popolo biancorosso, confortato dalle prestazioni e dai risultati anelati dalla formazione altamurana. Ecco perché la sfida contro il Bitonto rappresenta un importante banco di prova delle reali ambizioni della squadra di mister Monticciolo.Fischio di inizio alle ore 15.