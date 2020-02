Big match al "D’Angelo", grande vittoria della Team

RISULTATO FINALETeam Altamura - Taranto 2-0Con due reti nel primo tempo la squadra di casa supera il Taranto e conquista tre punti molto importanti. A segno l'ex di turno, Siclari, su calcio di rigore e Gambuzza con un colpo di testa. Squadra molto determinata, ben messa in campo, in grado di rintuzzare ogni spinta offensiva degli avversari. Una vittoria meritatissima con cui la Team conquista punti e riprende morale.PRE-PARTITAIl punticino di Fasano sta un po' stretto alla Team Altamura, che passata in vantaggio sul campo dei brindisini, si è fatta raggiungere nel finale di partita. Un punto che però non va disprezzato, vista l'importanza che riveste in chiave salvezza, dove la Team Altamura con 28 punti si ritrova a ridosso della zona playout. Una situazione di classifica non delle migliori e che non può far stare tranquilli Guadalupi e compagni, che domenica prossima sono attesi all'incontro casalingo contro la corazzata Taranto. Gli ionici, dopo la sconfitta patita domenica scorsa allo "Iacovone", non verranno nella città del Pane per una scampagnata, visto che rischiano di perdere il treno della zona promozione. Quinti, a 38 punti a pari merito con il Casarano, i tarantini non possono permettersi altri passi falsi.I giocatori di mister Panarelli chiederanno strada alla formazione altamurana, che però dovrà mettere in campo determinazione e volontà per portare a casa un risultato utile, che muova la classifica e prolunghi la striscia positiva che dura da sei gare consecutive.Insomma, una partita che si preannuncia vibrante e pronta ad offrire grandi emozioni al pubblico del "D'Angelo" atteso numeroso al fischio di inizio, alle ore 14,30.