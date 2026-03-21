Soccer: incontro istituzionale
Soccer: incontro istituzionale
Calcio a 5

Benedetto: "Soccer Altamura realtà nazionale consolidata"

Incontro istituzionale in sala consiliare per presentare le finali di Coppa

Altamura - sabato 21 marzo 2026 12.38
Nella sala consiliare del Comune di Altamura si è tenuto venerdì un incontro carico di significato dedicato alla Soccer Altamura, una realtà che negli ultimi anni ha saputo costruire con pazienza e determinazione un percorso sportivo di alto livello. A moderare la serata è stato Gianluca Valente, giornalista sportivo e fondatore e direttore di Puglia5, che ha accompagnato i protagonisti in un racconto ricco di emozioni, risultati e prospettive.

L'evento si è aperto con un video celebrativo dedicato alla storia recente del club, introducendo gli interventi dei dirigenti e dei protagonisti di un progetto che, nel giro di poco più di due anni, ha portato la squadra femminile dalla Serie C alla Serie A, segnando una crescita concreta e strutturata. Il vicepresidente Carlo Benedetto ha raccontato con orgoglio questo percorso, ricordando come la promozione nella massima serie fosse un obiettivo chiaro sin dalle prime esperienze. "Sapevamo dove volevamo arrivare e ci siamo riusciti", ha spiegato, sottolineando il contributo fondamentale delle calcettiste che hanno creduto nel progetto.

Oggi la Soccer Altamura femminile è una realtà consolidata della Serie A, capace di ottenere risultati importanti già nella stagione da matricola. La squadra occupa le zone alte della classifica, dimostrando continuità e competitività, con prospettive ancora ambiziose per il finale di stagione. Determinante anche il lavoro del direttore sportivo Giuseppe Valente, che ha evidenziato le difficoltà iniziali nella costruzione del gruppo. "Il merito è delle ragazze", ha dichiarato, ribadendo come il percorso sia stato reso possibile dall'impegno delle atlete e dello staff tecnico. Tra le protagoniste, il capitano Corin Pascual, tra le prime a credere nel progetto, ha messo in evidenza il valore umano del gruppo. "Siamo diventate una famiglia", ha affermato, sottolineando i sacrifici, le difficoltà logistiche e l'impegno quotidiano necessario per competere ad alti livelli.

Uno dei traguardi più prestigiosi della stagione è la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, conquistata al primo tentativo. Le altamurane affronteranno nei quarti le campionesse d'Italia dell'Okasa Falconara, in una sfida che rappresenta un importante banco di prova ma anche una grande opportunità per continuare a crescere. Durante la serata è emersa con forza anche la struttura della società, fondata su passione, amicizia e sostenibilità economica. In assenza di grandi investitori, il club si sostiene grazie al contributo di sponsor e partner locali, mantenendo una gestione sana e attenta.

Importante il sostegno delle istituzioni. L'assessore Rosa Monno, con deleghe alla Finanza, bilancio e programmazione, nonché vicepresidente della Fidapa di Altamura ha evidenziato il valore del progetto anche dal punto di vista sociale e culturale, sottolineando il ruolo dello sport femminile: "Sono profondamente orgogliosa di questa squadra che dà voce alle donne e rappresenta un esempio positivo per tutta la comunità. Lo sport forma non solo atlete, ma donne forti e consapevoli".

Sulla stessa linea l'assessore Michele Mirgaldi, con deleghe tra le altre a Lavori pubblici, sport e tempo libero e rapporti con le associazioni, che ha ribadito l'impegno dell'amministrazione nel sostenere concretamente le realtà sportive: "Questa è una famiglia prima ancora che una società sportiva. Il nostro compito è accompagnare queste realtà nel loro percorso, migliorando strutture e aumentando il supporto economico, perché i risultati che stanno ottenendo portano il nome di Altamura in tutta Italia". Mirgaldi ha inoltre ricordato gli sforzi compiuti negli ultimi anni per migliorare le infrastrutture sportive cittadine e incrementare i contributi destinati alle associazioni, sottolineando come la crescita dello sport locale sia una sfida importante ma anche una grande opportunità per il territorio.

La serata ha dato spazio anche alla squadra maschile, protagonista di una stagione in crescita. Il capitano Michele Gramegna ha evidenziato il rendimento del gruppo, soprattutto nel girone di ritorno, caratterizzato da una lunga serie di risultati utili. "Siamo una squadra che può giocarsela con tutti", ha dichiarato, mettendo in evidenza la fiducia e la compattezza del gruppo. Nonostante qualche difficoltà iniziale, la squadra ha saputo reagire, ritrovando continuità e rilanciando le proprie ambizioni. Ora l'attenzione è rivolta alla Final Four di Coppa Italia di Serie C2, in programma a Barletta, dove la Soccer Altamura affronterà l'Atletico Città di Taranto in semifinale. Un appuntamento importante, raggiunto attraverso un percorso impegnativo, che offre alla squadra la possibilità di confermare la propria crescita. I biancorossi arrivano senza pressioni ma con grande determinazione, pronti a giocarsi le proprie carte.

Nel complesso, l'incontro ha restituito l'immagine di una società in piena evoluzione, capace di ottenere risultati attraverso programmazione, lavoro e spirito di gruppo. La Soccer Altamura rappresenta oggi un punto di riferimento per lo sport cittadino, portando con orgoglio i colori biancorossi in tutta Italia e costruendo, giorno dopo giorno, un progetto solido e ambizioso.

La ripresa integrale dell'incontro è disponibile sulla pagina Facebook di Altamuralife.
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