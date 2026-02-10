Battuta d'arresto per la Soccer Altamura

Battuta d'arresto esterna per la Soccer Altamura, sconfitta per 4-1 dal Tiki Taka Francavilla nella gara valida per la 16ª giornata della Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, disputata al PalaRigopiano di Pescara. Un match diviso in due: primo tempo di sofferenza ma chiuso in vantaggio dalle biancorosse, ripresa invece tutta di marca abruzzese, più cinica e determinata sotto porta.La gara si apre con il Tiki Taka padrone del possesso palla, anche se la manovra delle padrone di casa risulta inizialmente sterile. Nei primi minuti arrivano solo conclusioni dalla distanza, neutralizzate con sicurezza da una sempre attenta Anthea Polloni. La Soccer Altamura cresce con il passare dei minuti e a metà frazione si rende pericolosa con un diagonale di Matijević, sul quale Duda risponde in spaccata. Poco dopo clamorosa occasione per le ospiti: Mansueto intercetta un passaggio errato di Pascual ma calcia a lato a porta spalancata. Poi sale in cattedra Polloni con due interventi di altissimo livello: prima respinge una conclusione di Bettioli, poi si supera su un tentativo ravvicinato di De Siena. Nel finale torna a farsi vedere la Soccer con Cintia Pereira, fermata ancora da Duda sugli sviluppi di un angolo. A un minuto dall'intervallo arriva il vantaggio altamurano: Matijević recupera palla in difesa, parte in contropiede e scarica un destro potentissimo sotto l'incrocio per lo 0-1.Nel secondo tempo il Tiki Taka Francavilla rientra con un altro atteggiamento e spinge subito sull'acceleratore, trovando però una Soccer ordinata. Al 5′ Soldevilla costringe Polloni a una parata prodigiosa, preludio al pareggio che arriva all'8′: Bettioli sorprende il portiere biancorosso direttamente da calcio piazzato. La Soccer ha immediatamente l'occasione per tornare avanti, ma Cintia Pereira, servita da Kubaszek, si fa ipnotizzare da Duda a tu per tu. È il momento chiave del match: sull'azione successiva giocata personale di Getulio sulla sinistra e assist perfetto per Giudotti, che firma il sorpasso. Le ospiti provano a reagire con Matijević, ma è ancora Duda a dire di no. Il Tiki Taka invece è spietato: Amparo scappa in contropiede, evita Pascual e supera Polloni con uno splendido scavetto per il 3-1. Nel finale la Soccer tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma viene punita a porta vuota da Soldevilla, che chiude definitivamente i conti.Il ko rappresenta una frenata importante per la Soccer Altamura, che subisce anche il sorpasso in classifica proprio del Tiki Taka. Una gara che lascia, ma che deve servire da lezione in vista del prossimo impegno casalingo contro la Lazio, occasione immediata per riscattarsi.TabellinoSerie A Tesys – 15^ giornata️Tiki Taka FrancavillaSoccer Altamrua 4-1Tiki Taka Francavilla: Suchek, Soldevilla, Baldassarre, De Siena, Sant'Anna, De Souza, Giudotti, Iannelli, Mansueto, Gallus, Amparo, Luzzi. Allenatore: Gianluca Marzuoli.Soccer Altamura: Polloni, Pascual, Matijević, C. Pereira, Kubaszek, Tedeschi, Cataldo, Papangelo, Coletto, Valente, Pezzolla, Pereira. Allenatore: Mauro Gadaleta.‍Arbitri: Michele Romero (Roma 2) e Marco Moro (Latina).️Cronometrista: Mirel Iordache (Vasto).Marcatrici: 18'55" pt Matijević (S); 7'54" st Bettioli (T), 9′ 01" st Guidotti (T), 14′ 52" st Jimenez (T), 19'58" st Soldevilla (T).Ammonite: Soldevilla (T).Falli: 3-2, 3-1.