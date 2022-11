Attesa per il big match Altamura – Barletta

C'è certamente Altamura – Barletta tra le sfide di cartello della 13a giornata del girone H di serie D. I murgiani, infatti, sono attesi da un'ardua gara che li mette difronte ad una delle due squadre capolista del girone, il Barletta, in quella che sarà una gara che mette opposte le due formazioni più in forma del girone.L'Altamura, reduce dal pareggio a Matera, resta vicina alla zona play-off. Il buon momento dei Leoni non ha certamente preso una brutta piega dopo il mezzo stop di Matera, che anzi viveva anch'essa un buon periodo di forma, sarà però importante riprendere il passo delle prime dagli altamurani per mettersi subito in salvo dalle zone più ostiche di classifica.Il Barletta, dal canto suo, seppur neopromosso, arriva da un buon successo contro il Lavello e con lo stop che il Gravina ha rifilato alla Cavese nella giornata 12, potrebbe sognare anche un allungo in solitaria in cima alla classifica, anche se ben consapevoli delle difficoltà che li attendono in casa dei murgiani.Una sfida affascinante, dunque, quella che ci attende al D'Angelo, che potrebbe regalare più di qualche emozione ai tifosi di entrambe le squadre.