Una Pasqua di solidarietà per le famiglie in difficoltà

"In questo momento storico di grande difficoltà restare a casa e rivedere la propria quotidianità non è facile, soprattutto per chi versa in gravi difficoltà familiari, sociali ed economiche, ancor più accentuate dall'epidemia. Proprio nell'approssimarsi della Santa Pasqua i panificatori ed i laboratori di pasticceria artigianale della città di Altamura, già impegnati quotidianamente nella fornitura di alimenti di prima necessità, sono uniti per donare un sorriso alle tante famiglie in difficoltà e ai loro bambini e portare in questi luoghi un piccolo segno della Pasqua per ricordare che, mai come quest'anno, abbiamo necessità di credere fortemente nella Resurrezione".Lo afferma Rete Imprese Italia di Altamura in un comunicato congiunto a firma di Angelo Caggiano (Confesercenti), Tonia Massaro (Confcommercio), Angela Miglionico (Confartigianato) e Giuseppe Pascale (CNA)."L'iniziativa - aggiungono - è stata lanciata a livello locale dalla Rete Imprese Italia, delle associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato (Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA) per sostenere e valorizzare le categorie produttive dei panificatori e dei pasticceri che, nonostante il duro colpo subito a causa dell'emergenza Coronavirus sulle proprie attività commerciali, sono impegnati quotidianamente con impegno e spirito di abnegazione come soldati al fronte. Le colombe, le uova e gli altri prodotti pasquali che saranno donati alle famiglie e ai singoli cittadini in condizione di particolare difficoltà, rappresentano quindi un messaggio di speranza ed uno strumento per sconfiggere quella paura che sta condizionando le nostre vite in queste ultime settimane.I prodotti donati saranno raccolti dall'Associazione Anpana in collaborazione con la Protezione Civile, la Caritas Diocesana ed i circuiti di associazioni di volontariato del territorio", concludono.