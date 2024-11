Una panchina dedicata a Norma Cossetto, vittima delle foibe

Per iniziativa dell'associazione Cultura Identità, nell'ambito della "Scarpette rosse 2024" (contro la violenza alle donne), oggi viene dedicata una panchina a Norma Cossetto, vittima delle foibe. Il programma si svolge in due momenti: ore 17.00 Apposizione targa su panchina dedicata a Norma Cossetto – Piazza Unità d'Italia; ore 17.30 Conferenza presso la Sala consiliare – Piazza Municipio n. 1 (ingresso Via P. Caso). L'evento è promossa e organizzata dall'associazione Cultura Identità di Altamura in collaborazione con la Società Studi Fiumani di Roma."Nell'ambito dell'iniziativa "La settimana delle scarpette rosse 2024" promossa ed organizzata dal Comune di Altamura – Commissione Speciale Pari Opportunità, con la collaborazione della Regione Puglia, a cura dell'Associazione nazionale Cultura Identità di Altamura in collaborazione con la Società Studi Fiumani di Roma - si legge in un comunicato - è stato promosso ad Altamura l'evento "Io voglio vivere. Pari Opportunità", per il giorno sabato 23 novembre 2024, alle ore 17.00 - apposizione targa su panchina dedicata a Norma Cossetto (1920-1943) – Studentessa Italiana d'Istria – Martire delle Foibe – Medaglia d'Oro al Merito Civile "Luminoso esempio di coraggio e di amor patrio" in Piazza Unità d'Italia".A seguire conferenza nella sala consiliare. Introduce e modera Carlo Moramarco Associazione Cultura Identità Altamura. Saluti: Vitantonio Petronella Sindaco della Città di Altamura, Angela Miglionico Vice Sindaca Assessora alle Pari Opportunità, Giuseppe Zuccaro Società Studi Fiumani, Luca Genco Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Speciale Pari Opportunità, Teresa Stacca Consigliere Comunale Vice Presidente della Commissione Speciale Pari Opportunità, Gianfranco Berloco Consigliere Comunale Componente della Commissione Speciale Pari Opportunità. Intervengono: Filomena D'Antini Consigliera Nazionale di Parità, Maria Nocco Senatrice della Repubblica – Commissione Bilancio, Raffaella Casamassima Consigliera Città Metropolitana di Bari – Comitato 10 febbraio – Presidente Associazione No More – Difesa Donna. Conclude: Chiara Gemma Deputato Europeo – Commissione per i Diritti delle Donne e l'Uguaglianza di Genere del Parlamento Europeo.