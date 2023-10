Un ricordo per Norma Cossetto, martire delle foibe

Oggi i soci dell'Associazione nazionale CulturaIdentità di Altamura, in collaborazione con la Società Studi Fiumani e il Comitato10febbraio, hanno deposto una rosa in Via Caduti delle Foibe ad Altamura in ricordo del martirio di Norma Cossetto, giovane ventitreenne studentessa italiana, sequestrata, torturata, violentata e gettata viva in una foiba dai partigiani comunisti slavi di Tito, e per tutte le donne vittime di violenza."La manifestazione promossa in tutta Italia, è giunta alla quinta edizione - ha spiegato Carlo Moramarco, referente territoriale di CulturaIdentità - e quest'anno ha assunto una grande valenza in quanto ricorre l' 80° anniversario del martirio di Norma Cossetto, Medaglia d'Oro al Merito Civile. Si ringrazia il Vice Sindaco – Assessore alla Cultura del Comune di Altamura Dott.ssa Angela Miglionico per la partecipazione all'evento, il Sindaco Prof. Vitantonio Petronella e tutta l'Amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata. Un ringraziamento al Comando Polizia Locale della Città di Altamura. Un particolare ringraziamento a Nino Divella di Gravina in Puglia, che negli anni cinquanta offriva il latte agli Esuli Istriani, Fiumani, Dalmati accolti nel Campo 65 di Altamura".Nel corso dell'omaggio è stata distribuita copia del mensile-edizione speciale di CulturaIdentità, fondato e diretto da Edoardo Sylos Labini, dedicato a Norma Cossetto, a studenti e cittadini che hanno partecipato.