Una messa e un concerto in ricordo di Michele Rifino

Sono passati esattamente quattro anni. Il 16 settembre del 2018 il giovane Michele Rifino è morto in un incidente stradale in provincia di Potenza. Varie volte AltamuraLife ha raccontato la sua storia e la battaglia della famiglia per avere giustizia . I genitori Filippo e Anna e il fratello sono certi che Michele non abbia perso da solo il controllo della moto, andando poi a schiantarsi contro un albero. Un esito fatale. Anzi, sono convinti che la verità non sia venuta e che bisogna ancora indagare per arrivare alle presunte responsabilità di un altro motociclista. Quest'ultimo, secondo una lettera anonima , avrebbe tagliato la strada a Michele Rifino, provocando quello che poi si è tragicamente compiuto.Le indagini, però, non sono ancora arrivate alla verità che la famiglia spera di ricostruire e c'è il rischio che tutto venga archiviato. Più volte sono stati fatti appelli ma finora nessuno si è fatto avanti.Domani Michele Rifino sarà ricordato in una messa al santuario della Madonna del Buoncammino, celebrata dal rettore padre Giacomo Paris, con inizio alle ore 18.30. A seguire, nella sala polifunzionale, si terrà un concerto dei "39 Ensemble" composta da Francesco Marcello Sette (percussioni), amico della famiglia che ha organizzato la parte musicale, e da Francesco Lamanna (violino solista), Pietro Cicolecchia (violino solista), Gianluigi Caldarola (clarinetto), Francesco Manfredi (clarinetto), Antonio Taranto (chitarra e arrangiatore). L'ingresso è libero. Chi vorrà, potrà dare un contributo. La raccolta fondi sarà destinata all'associazione Apleti (Associazione Pugliese Lotta Emopatie e Tumori Infantili).