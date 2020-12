Una lupa uccisa a colpi di arma da fuoco

Una carcassa di un lupo, ucciso a colpi di arma da fuoco, è stata ritrovata nel Parco nazionale dell'Alta Murgia, in territorio di Altamura. Sull'accaduto indagano i Carabinieri del reparto dedicato alla sorveglianza dell'area protetta.Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi in località Lago Cupo, a circa 20 chilometri da Altamura. Si tratta di una femmina di lupo. La specie è protetta e nel Parco nazionale è in corso un monitoraggio. Sono in corso le indagini dei militari del reparto "Parco nazionale Alta Murgia", con sede ad Altamura e guidato dal tenente colonnello Giuliano Palomba.Accertamenti sono stati effettuati pure dal servizio veterinario di sanità animale (Siav) della Asl.