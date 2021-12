Un uomo accoltellato in piazza Santa Teresa

Un nordafricano è stato accoltellato nella notte in piazza Santa Teresa e versa in condizioni serie all'ospedale della Murgia. E' accaduto intorno all'1 e 30. Sull'episodio c'è il totale riserbo delle forze dell'ordine.Del grave episodio si è avuta comunque conoscenza perché sul posto nella notte sono accorse alcune pattuglie dei carabinieri e tra queste anche gli specialisti delle investigazioni scientifiche dell'Arma per i rilievi del caso.Su tutto il resto non trapela alcun dettaglio. Probabilmente nelle prossime ore se ne saprà di più. Da quel poco che si è appreso, l'accoltellamento è avvenuto in una lite tra stranieri che è finita nel sangue, per ragioni che sono in fase di investigazione da parte delle forze dell'ordine.In caso di ulteriori dettagli e notizie, la redazione prontamente aggiornerà la notizia.