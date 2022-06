Un info point turistico nel centro storico

Giovedì 16 giugno, alle ore 17.30, presso il palazzo dell'Ex Conservatorio Santa Croce in via Santa Croce 14, l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni "Arci Stand By" e "Tour Couture", inaugurerà il nuovo Info Point turistico con servizio di ciclo noleggio nonché gli spazi multifunzionali destinati alle iniziative di cittadini ed associazioni presso il piano terra del prestigioso immobile storico sito nel centro antico della città. Lo hanno reso noto la sindaca Rosa Melodia e l'assessore alla cultura e al turismo Margherita Fiore."L'iniziativa è frutto della partecipazione del Comune di Altamura al bando della Regione Puglia "Luoghi Comuni" con il prezioso supporto dell'A.R.T.I. - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione", si legge in un comunicato.Si parla molto in questo periodo di turismo, accoglienza e servizi. Con l'info point turistico e con il servizio di noleggio di bici l'ente locale ha dato una risposta alle richieste che negli ultimi mesi si sono susseguite.L'info point in via Treviso è da tutti - Comune, associazioni, guide turistiche - ritenuto da sempre non idoneo allo scopo di informazione turistica perché i gruppi arrivano direttamente, in auto o con bus, a ridosso del centro storico e poi iniziano la visita della città.