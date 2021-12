Un bus navetta per il santuario della Madonna del Buoncammino

Il Club Inner Wheel di Altamura, nel costante spirito di servizio al territorio e nel sentito culto della devozione alla Madonna del Buoncammino, ha organizzato - con il sostegno della Marinobus - un servizio gratuito di navetta. Un bus collegherà la città al santuario della Madonna del Buoncammino, in modo gratuito, per consentire la partecipazione dei fedeli alla novena di Natale.Il club, presieduto da Lucia Forte, invita i cittadini a partecipare. Nei giorni dal 16 al 24 dicembre il bus sarà disponibile, in piazza Santa Teresa, alle ore 17.40. Condurrà i fedeli al santuario e a conclusione della cerimonia li riporterà in città."Perché la devozione alla nostra Madonna del Buoncammino si possa manifestare anche recandosi presso il Santuario! Il tutto sostenuto dalla Marinobus ispirato dagli stessi obiettivi sociali", sottolinea il club Inner Wheel.E' la prima volta che viene organizzata un'iniziativa di questo genere e certamente sarà utile per tante persone che vorranno aderire e che, grazie al servizio, possono muoversi in modo autonomo.