Uffici comunali, si accede solo su appuntamento

oltre al servizio di prenotazione telefonica, per il servizio di richiesta della CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA è attiva la c.d. AGENDA CIE (per cui cittadini potranno, secondo le indicazioni contenute all'indirizzo www.cartaidentita.interno.gov.it, che permette, previa registrazione, la prenotazione del rilascio del documento);

è disponibile per il rilascio di certificati anagrafici la sezione "CERTIFICATI ON LINE" sul sito istituzionale www.comune.altamura.ba.it;

il servizio di prenotazione telefonica sarà attivo tutti i giorni lavorativi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Nuova regolamentazione per l'accesso dei cittadini agli uffici comunali, con una serie di regole dovute all'emergenza Covid-19. A partire dal 28 ottobre e fino a nuova disposizione, l'accesso dell'utenza alle strutture, alle sedi e uffici comunali è regolamentata da un'ordinanza comunale secondo queste modalità.1. APPUNTAMENTI IN PRESENZA CON SINDACA, ASSESSORI E DIRIGENTI: Gli appuntamenti con i cittadini, a causa dell'emergenza COVID 19, sono ridotti ai soli casi di urgenza. È tuttavia possibile prenotare appuntamenti telefonici o in subordine, in video conferenza, contattando, a seconda delle necessità, i recapiti riportati sul sito internet, indicando, oltre alle proprie generalità, anche il tema dell'incontro. Il personale preposto provvederà a riscontrare la richiesta fissando data, orario e modalità dell'appuntamento.2. Per i SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI di seguito elencati:- STATO CIVILE - REGISTRAZIONE NASCITE E MORTI;- SERVIZI CIMITERIALI;- POLIZIA LOCALE;- PROTEZIONE CIVILE.L'accesso agli uffici comunali sarà sempre consentito negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla volta, PREVIO APPUNTAMENTO, garantendo l'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e l'obbligo dell'uso di mascherine e guanti.3. Per i SERVIZI TECNICI: Le modalità di interlocuzione ordinaria sono quelli della comunicazione a mezzo posta elettronica o a mezzo telefono, ai riferimenti di contatto reperibili sul sito istituzionale www.comune.altamura.ba.it. L'accesso agli uffici comunali sarà sempre consentito ai TECNICI INCARICATI negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla volta, PREVIO APPUNTAMENTO garantendo l'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e l'obbligo dell'uso di mascherine e guanti.4. Per il SERVIZIO TRIBUTI: Le modalità di interlocuzione ordinaria sono quelli della comunicazione a mezzo posta elettronica o a mezzo telefono, ai riferimenti di contatto reperibili sul sito istituzionale www.comune.altamura.ba.it alla sezione Altamura digitale. L'accesso agli uffici comunali sarà sempre consentito a PROFESSIONISTI, CAF, IMPRESE e a PRIVATI CITTADINI, limitatamente a richieste di variazione TARI e rilascio Passi Carrabili, che devono richiedere negli orari di apertura al pubblico, con la limitazione di un massimo di n. 1 persona alla volta, PREVIO APPUNTAMENTO, garantendo l'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e l'obbligo dell'uso di mascherine e guanti.5. Per tutti gli altri SERVIZI: Le modalità di interlocuzione con gli uffici comunali sono la comunicazione con posta elettronica o telefono, ai riferimenti di contatto reperibili sul sito istituzionale.Inoltre le riunioni con soggetti esterni all'amministrazione si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni, quali le Commissioni di Gara, da tenersi nel rispetto delle misure di prevenzioni di cui al Protocollo di sicurezza dell'Ente. In ogni caso l'accesso agli Uffici per amministratori, dipendenti e pubblico è consentito differenziando gli ingressi previa misurazione della temperatura corporea per il tramite degli appositi termoscanner già operativi agli ingressi delle sedi comunali.6. È istituito presso ogni sede o ufficio comunale di Altamura il Registro degli accessi giornalieri, disciplinato da un regolamento.Infine il Comune fa presente le modalità alternative per evitare di recarsi agli uffici: