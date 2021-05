Turismo riparte, le misure di sostegno e rilancio

Per la ripartenza del turismo è stato approvato in Giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo e alla cultura Massimo Bray, un pacchetto di sei importanti delibere mirate alla ripartenza del settore culturale e turistico della Puglia. Attraverso queste nuove misure si conferma la forte volontà di proseguire nel sostegno alle filiere regionali del turismo e della cultura e nel contempo dare avvio alla strategia di rilancio, puntando sullo snellimento delle pratiche burocratiche e sulla programmazione integrata di azioni per la valorizzazione e promozione del territorio.Tra gli interventi più attesi e condivisi con il partenariato, l'approvazione delle nuove misureche seguono ai ristori già erogati da Pugliapromozione nei mesi scorsi per complessivi 18 milioni di euro.Al sostegno alle micro, piccole e medie imprese che operano nell'ambito della filiera del Turismo è destinato un ulteriore budget pari complessivamente a circa 26 milioni di euro, mentre ammontano a 6 milioni di euro le risorse dedicate alla filiera della Cultura.L'obiettivo è quello di accompagnare le PMI pugliesi verso la ripartenza economica, sostenendole con una sovvenzione diretta a fondo perduto, calcolata in percentuale (dal 35% fino al 65%) sulle perdite di fatturato/corrispettivi registrate nel 2020-2021 (da settembre a gennaio) rispetto al corrispondente periodo 2019-2020.I nuovi avvisi incrementano i massimali delle sovvenzioni erogabili, portandoli fino a 150/180 mila euro e ampliano significativamente la platea dei potenziali beneficiari, con l'inserimento diafferenti a ulteriori categorie produttive della filiera allargata Turismo e Cultura, quali wedding-sale ricevimenti, taxi, NCC, bus turistici, guide turistiche, discoteche.Sono previste diverse premialità connesse al dimensionamento occupazionale delle PMI coinvolte, alla gestione di sale cinematografiche e teatrali, nonché alla mancata partecipazione alle precedenti misure di ristoro. Esclusivamente per il comparto Cultura - in ragione delle intrinseche caratteristiche di fragilità di quelle imprese - è fissata in 3 mila euro l'entità minima della sovvenzione erogabile.Sempre considerando gli effetti perduranti del periodo di emergenza pandemica, la Giunta ha approvato una serie di ulteriori indirizzi per larelativa alla gestione di tutti i bandi pubblici attivati dal 2019 in avanti, che vedono ancora oggi i beneficiari del mondo della cultura e dello spettacolo subire oggettive difficoltà per la realizzazione, conclusione e rendicontazione delle attività finanziate.Per tali ragioni, è statadella scadenza del termine ultimo per la conclusione delle attività finanziate, su richiesta dei beneficiari. Inoltre, con riguardo ai progetti già approvati, finanziati e in corso di realizzazione, è stata introdotta la possibilità di erogazione di un pagamento intermedio - anche se non previsto dalle convenzioni sottoscritte - a fronte di spese effettivamente sostenute per le attività realizzate, così da assicurare ulteriore liquidità agli operatori.In materia di "Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche", per l'anno 2021 è stato approvato il progetto, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 1 milione di euro. Il progetto rivolto ai Comuni, con il coordinamento del Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, punta a:o promuovere le attrattive turistiche della Regione Puglia, ponendo specifica attenzione a borghi e Comuni di minori dimensioni;o attuare una programmazione integrata finalizzata alla valorizzazione di caratteri identitari peculiari dei territori, dando massimo risalto alle produzioni artistiche e artigianali (luminarie, fuochi, bande da giro);o istituire un palinsesto/calendario unico regionale per la promozione del territorio attraverso i suoi tratti più peculiari e identitari, avvalendosi anche dell'intervento dell'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;o avviare attività di ricerca finalizzate a produrre output/materiali capaci di raccontare in maniera innovativa quanto realizzato dall'intervento stesso e di coinvolgere e rendere protagoniste fasce d'età giovanile.Nella medesima seduta di Giunta sono state approvate le, dando così attuazione all'art. 7 della L.R. n. 35/2020 (Bilancio 2021).Al fine poi di conservare ai Comuni pugliesi la qualifica di Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte, messa a rischio dai drammatici effetti della pandemia sugli arrivi e le presenze nelle annualità 2020-2021, di concerto con UPI e ANCI Puglia, sono statedi cui alla DGR n. 1017/2015. Per i Comuni già presenti nella lista dei "Comuni ad economia prevalentemente turistica e Città d'arte", pubblicata nell'area tematica Turismo del portale istituzionale della Regione Puglia alla voce "Albi, elenchi, registri", viene confermata d'ufficio l'iscrizione. Mentre per i nuovi Comuni che intendono iscriversi all'elenco, sino al terzo anno successivo alla dichiarazione di fine emergenza sanitaria pandemica, i parametri di riferimento saranno gli stessi relativi all'annualità 2019. Inoltre, a decorrere dal 2021, la revisione dell'elenco sarà fissata a scadenza quinquennale.Da ultimo, nel corso dei lavori della Giunta del 3 maggio, è stato(Art. 6 della L.R. n. 6/2004 e s.m.i.).In parallelo l'Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, oltre alle misure di ristoro che riverseranno complessivamente sulle PMI pugliesi del settore 50 milioni di euro, ha lavorato alla prima definizione di una serie di progetti esecutivi 2021-2022 finalizzati alla ripartenza del comparto turistico-culturale per ulteriori 15 milioni di euro, a valere sulle residue risorse del POR Puglia 2014-2020. I progetti, a partire dallache andrà in onda nel prossimo mese di giugno, saranno sottoposti al confronto con le forze economiche e sociali del settore, con le quali,in continuità con quello che negli ultimi lunghi mesi ha visto co-protagonista il Partenariato economico sociale nella definizione delle misure di aiuto e ristoro