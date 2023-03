Turismo tedesco è il più importante per la Puglia

DATI TURISMO DA GERMANIA IN PUGLIA NEL 2022

Dopo tre anni torna ITB-Internationale Tourismus Borse 2023 di Berlino dal 7 al 9 marzo 2023. La Regione Puglia con Pugliapromozione è presente nell'area espositiva Enit con uno stand di 80 mq a rappresentare l'intera varietà della filiera pugliese grazie alla presenza di 17 aziende del settore turistico.La ministra del Turismo Daniela Santanché, che ha visitato fra l'altro lo stand Puglia Unexpected Italy, si è congratulata per l'offerta di qualità e per le proposte innovative della nostra regione. Lo stand Puglia ospita 17 operatori pugliesi - strutture ricettive del settore alberghiero ed extra-alberghiero, hotel e dimore storiche, agenzie di viaggio e DMC- Destination Management Companies, tour operator e fornitori di servizi dedicati al turismo - con altrettante postazioni di lavoro per incontri B2B.La fiera ITB di Berlino è il più importante punto di incontro mondiale tra domanda e offerta turistica e rappresenta, per gli operatori del settore, un'occasione imperdibile per stabilire contatti e instaurare nuove relazioni. Da quest'anno i tre giorni di fiera sono dedicati esclusivamente al trade.: 384 mila presenze, con un saldo positivo sul 2022 del +42%, 66 mila arrivi, segnando un +22% rispetto allo scorso anno. La variazione dei flussi complessivi provenienti dall'estero nell'estate del 2022, rispetto al 2021, ha registrato un +80% sia per gli arrivi che per le presenze. Gli incrementi maggiori sono quelli del Regno Unito e degli Stati Uniti. Complessivamente, per la Puglia il tasso d'internazionalizzazione nell'estate 2022 è stato molto alto: la quota di stranieri sul totale dei viaggiatori raggiunge il 25% per gli arrivi e 21% per le presenze, superando i livelli pre pandemia.Nel 2022 i flussi estivi in Puglia provenienti dall'estero segnano un nuovo record. I principali mercati di origine, in termini di arrivi, sono, Germania, Francia, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America. Tra i Mercati emergenti Extra Ue 2022 si segnalano: Australia, Canada, Brasile.Per l'Italia, la Germania è il primo mercato internazionale sia in termini di volume di fatturato che di flussi. È un Paese di provenienza strategico se si considera che tra gennaio e settembre 2022 mantiene il primo posto. Nei primi 9 mesi del 2022, i viaggiatori tedeschi in Italia aumentano del +88,7% rispetto allo stesso periodo del 2021 e spendono 5,6 miliardi di euro, il 77,6% in più. I pernottamenti effettuati crescono del +65,5%. Nel 2022, la Germania è il secondo paese di provenienza per l'Italia in termini di arrivi aeroportuali che, pari a 1.160.860, rappresentano il 13,7% sul totale internazionale.