Turismo, nuove strategie per la ripartenza

Turismo, primo atto della ripartenza. I segnali di ripresa ci sono: da alcune settimane si rivedono i visitatori e alle attività ricettive arrivano prenotazioni. Piccoli numeri in confronto a quelli record dell'anno scorso (con quasi 50.000 presenze). Per i vari aspetti da esaminare l'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha riunito un forum con gli addetti ai lavori.L'incontro si è tenuto presso l'atrio del Museo archeologico nazionale di Altamura, in via Santeramo. Presenti gli operatori del settore turistico e dell'accoglienza, le guide turistiche, le associazioni e i referenti dei musei per condividere le iniziative e gli indirizzi che l'amministrazione comunale adotterà per favorire lo sviluppo del settore ad Altamura.Sarà, comunque, una lunga risalita. L'emergenza Covid-19 ha azzerato tutti i progressi ottenuti faticosamente negli ultimi anni. Sono stati annullati anche gli eventi di maggiore richiamo, dalla festa medievale "Federicus" in primavera alle feste popolari mariane di agosto e settembre.È stata evidenziata la necessità di tenere aperto il confronto tra amministrazione e operatori turistici e ci si è impegnati a riconvocare con periodicità questo tipo di incontri.La sinergia tra istituzioni e operatori è fondamentale per affrontare la sfida del turismo, soprattutto in questo periodo post-covid. "Naturalmente è superfluo sottolineare che l'impatto della pandemia sul settore turistico è stato e sarà devastante - dice l'assessore al turismo Nunzio Perrone -. Ci sarà bisogno di fare squadra e attivare le tante energie che la città esprime". Dal primo confronto è emersa la necessità di realizzare efficaci campagne di promozione turistica.Quanto alle iniziative del Comune, sono in corso i programma di visite e tour "Altamura Summertime" dal 25 luglio all'11 ottobre e il Festival dell'estate altamurana per i mesi di agosto e settembre.Altamura è stata presente nel palinsesto dell'edizione 2020 di BattitiLive e in alcuni "promo" turistici sui social. Una campagna di comunicazione sarà effettuata all'interno dell'associazione "Cuore di Puglia". Inoltre il Comune di Altamura sta partecipando al progetto della Città Metropolitana di Bari e della Camera di Commercio "Terra di Bari Guest Card 2.0", per costruire un sistema metropolitano integrato per il turismo: un'unica carta turistica del territorio con la quale turisti e visitatori potranno accedere a musei, aree archeologiche, altri contenitori culturali, esercizi e servizi convenzionati. Altamura è tra i Comuni di riferimento del progetto con l'inserimento di tutti gli attrattori presenti.