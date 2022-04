Turismo: accordo tra guide turistiche e b&b

Un accordo di collaborazione è stato raggiunto tra l'associazione Arché e l'associazione "Altamura B&B". Quest'ultima riunisce circa 20 strutture ricettive, molte delle quali nel centro storico. In base a tale intesa, le guide turistiche di Arché mettono la loro professionalità e competenza al servizio degli ospiti che utilizzano ed utilizzeranno le strutture extra-alberghiere che aderiscono all'associazione "Altamura B&B".Per Nicola Disabato, presidente del sodalizio dei B&B, "si tratta di un risultato di particolare importanza perché costruisce e rafforza da un lato lo spirito di squadra e nel contempo migliora l'offerta turistica in un momento di grande bisogno, e di prospettive di rilancio del settore turismo, dopo un lungo periodo di chiusura delle nostre attività".Per Mariella Forte, referente di Archè "con questo accordo si realizza un passo avanti nella costruzione di un'offerta turistica integrata dal punto di vista territoriale e consente di inserire Altamura in itinerari più vasti".L'obiettivo principale nel medio termine è offrire più servizi e rendere più confortevole e professionale l'offerta turistica, coinvolgendo tutti gli operatori del settore, in modo da favorire ed intercettare maggiori presenze turistiche, con riflessi economici importante per il nostro territorio.