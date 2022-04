Truffe: i Carabinieri mettono nuovamente in guardia gli anziani

Il comando provinciale dei carabinieri di Bari ha avviato una nuova campagna di sensibilizzazione e informazione per prevenire e contrastare le truffe agli anziani. Le tecniche adottate dai truffatori per raggirare gli anziani sono estremamente subdole e fantasiose, presentano però schemi ricorrenti: conoscerli è il primo passo per difendersi.La campagna si svolgerà con incontri e conferenze in circoli, centri di aggregazione e parrocchie e con la distribuzione di un opuscolo. I truffatori fanno leva sui sentimenti più profondi, come ad esempio l'amore di una madre per i propri figli, dei nonni per i nipoti, per raggirare le loro vittime. Come nel caso della truffa del finto incidente stradale, in cui il truffatore, qualificandosi come avvocato o rappresentante delle forze dell'ordine, prospetta all'ignara vittima che il figlio o il nipote sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro chiedendo una "cauzione" per evitare conseguenze penali. O ancora il pacco ordinato dal figlio o dal nipote, che viene consegnato con urgenza a casa dell'anziano parente a fronte del pagamento di una somma in contante o del finto tecnico che si introduce nell'abitazione col pretesto di procedere al controllo di utenze, approfittando poi della distrazione della vittima per impossessarsi di denaro o preziosi.L'invito agli anziani è chiamare il 112 sia in caso di necessità sia anche quando hanno il semplice dubbio di trovarsi davanti a un tentativo di truffa.La campagna d'informazione si svolgerà nei mesi di aprile, maggio e giugno in tutti i Comuni dell'area metropolitana, tra cui Altamura.