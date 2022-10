Truffatore arrestato dopo rocambolesco inseguimento da Matera ad Altamura

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato in flagranza, dopo un lungo inseguimento, un 46enne pluripregiudicato proveniente dalla Sicilia. I reati ipotizzati nei suoi confronti sono di tentata truffa, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni pluriaggravate e danneggiamento; gli accertamenti compiuti nei confronti del soggetto sono nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.Secondo l'impostazione accusatoria, il 46enne ha tentato di sottrarsi alla cattura dopo aver tentato la "truffa dello specchietto" ai danni di un automobilista. La truffa dello specchietto consiste nel fingere di essere stati urtati da un'altra vettura e di aver riportato la rottura dello specchietto: la vittima del raggiro viene invitata a constatare il danno e a risarcirlo mediante un sollecito versamento in contanti. A seguito di segnalazione su linea 113, gli investigatori della Squadra Mobile individuavano a Matera un'autovettura sospetta, una Fiat Punto intestata al 46enne, soggetto già noto agli investigatori con precedenti specifici per truffa.Gli agenti riuscivano ad intercettare l'auto in via Virgilio. I poliziotti avrebbero osservato il soggetto mentre avvicinava un anziano automobilista. Secondo l'impostazione accusatoria, e come denunciato dalla stessa vittima, il soggetto avrebbe cercato di porre in atto una truffa con il "metodo dello specchietto".Gli operatori della Squadra Mobile pertanto intervenivano per bloccare l'uomo, il quale si è fuggito sulla sua auto. Ne è nato scaturitodell'auto della Polizia. Durante l'inseguimento, l'autovettura in fuga ha urtato due veicoli, causando per fortuna solo danni alle cose e proseguendo nella fuga in direzione di Altamura. All'inseguimento si univa anche una Volante. Giunti in, gli operatori ponevano la propria autovettura in modo tale da ostruire il passaggio al veicolo in fuga, che però non si sarebbe fermato andando ad impattare contro la parte anteriore della Volante. Ma in questo modo la sua corsa è terminata. Sia gli operatori della Volante che l'autista del veicolo in fuga riportavano contusioni, non gravi. All'interno del veicolo veniva rinvenuto e sequestrato diverso materiale solitamente utilizzato per la commissione di truffe. Venivano inoltre contestate molteplici violazioni al Codice della Strada, con contestuale ritiro della patente e sequestro del veicolo.L'uomo veniva pertanto arrestato e accompagnato in carcere, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari. Il Gip del Tribunale di Bari ha successivamente convalidato l'arresto.