Tragico incidente alle porte di Gravina

Un tragico incidente stradale è avvenuto alle porte di Gravina, nei pressi della rampa che collega la strada statale 96 con via Salvatore Vicino. Sul posto ci sono forze dell'ordine e soccorritori.Secondo la prima ricostruzione, un uomo che era a piedi è stato investito da un autoveicolo ed è morto sul colpo. Da accertare la dinamica.Per le indagini del caso procedono i Carabinieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia locale in ausilio, per regolare il traffico.L'incidente è avvenuto alle ore 21.00 circa.