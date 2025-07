Tamponamento sulla Tarantina, tre feriti

Tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal 118 dopo un tamponamento avvenuto nella tarda mattinata sulla strada provinciale 27 Tarantina, all'intersezione con la provinciale 11 Selva, in territorio altamurano. Due le vetture coinvolte nel sinistro. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Stando alle prime informazioni, le persone che erano a bordo delle due autovetture non hanno riportato conseguenze gravi.Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Altamura per i rilievi e per regolare la circolazione dei veicoli. Dopo tali attività, la strada è stata aperta regolarmente al transito.