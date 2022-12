12 foto Panzerotteria "Re Umberto I" di Antonio Chironna

Sua maestà il panzerotto.E' il simbolo dello street food, è il rito più gustoso del mangiare per strada. Antonio Chironna ha "rivoluzionato" questa consuetudine e ha creato il suo "regno". La panzerotteria "Re Umberto I", ad Altamura e Monopoli, si è presto affermata come la più interessante attività del settore grazie ad una felice intuizione che consiste nel dare a questo piacevole rito alimentare anche la comodità di stare seduti.Di base c'è la selezione di prodotti di qualità per preparare squisitissimi panzerotti, per deliziare il palato e per rendere la cena saporita e allo stesso tempo facilmente digeribile. C'è quindi tutto un lavoro, che è quotidiano ed è costante. Niente viene lasciato al caso e tutto curato nei minimi dettagli.Dal semplice panzerotto, grazie ad un'idea vincente dopo l'altra, "Re Umberto I" in pochi anni è diventata un punto di riferimento. La sua denominazione è legata al luogo in cui nasce, corso Umberto I ad Altamura. Ma per meritarsi di essere "regale", è stato costruito un menu pieno zeppo di innovazioni. Una di esse è la scelta della misura del panzerotto, da quella classica alla media alla gigante. E poi tanto imbarazzo della scelta, su cosa scegliere, perché non ci sono soltanto panzerotti."Ho aperto la mia attività nel 2018 - spiega Antonio Chironna - dopo aver fatto gavetta nel settore della ristorazione. Ho avuto compiti di responsabilità di sala in grandi ristoranti della Puglia, fino a gestire una realtà da 400 coperti. Siccome le sfide non mi spaventano e sono una persona che vuole sempre puntare al miglioramento, ho deciso di investire in un'attività mia e così è nata la panzerotteria. Fondamentali sono stati l'aiuto e la collaborazione di mia moglie e della mia famiglia.Un po' alla volta - spiega ancora Chironna - ho iniziato ad acquisire clientela che è diventata sempre più fedele. In base ai loro suggerimenti, mi è stato presto chiaro era necessario ampliare il menu, così da andare incontro anche ad altre esigenze alimentari. E lo abbiamo fatto. Poi la svolta è arrivata l'anno scorso quando abbiamo ampliato i locali e abbiamo aperto le salette. Questa novità è stata accolta molto positivamente ed è aumentato il gradimento della clientela. Posso dire con orgoglio che siamo in grado di accontentare tutti i palati e offrire menu personalizzati per ogni circostanza. Ci mancano solo i matrimoni", aggiunge Chironna sorridendo.Quest'estate c'è stata la decisione di fare un altro passo avanti con l'apertura della panzerotteria "Re Umberto I" a Monopoli, in via Argento 27. Monopoli è una delle località più visitate e ammirate della Puglia, il suo fascino e la notorietà permettono di avere un'affluenza di persone e turisti che non si limita solo all'estate. E poi anche i monopolitani gradiscono i panzerotti del "re". Tanto che Antonio Chironna, pur legatissimo alla sua città, Altamura, ha deciso di seguire di nuovo il suo istinto e di lanciarsi in questa nuova avventura. A breve, infatti, concentrerà il suo lavoro a Monopoli e lascerà il suo primo "amore", la sede in corso Umberto I ad Altamura."Ho deciso di lanciarmi in un'altra sfida - spiega ad Altamuralife - perché è difficile conciliare entrambe le sedi. Il nuovo anno, quindi, porterà novità. In questi giorni è gradito da parte mia porgere i migliori auguri di buone feste di Natale e di serenità a tutte le persone che apprezzano il nostro lavoro e alle città di Altamura e Monopoli con cui c'è grande intesa e dove si lavora molto bene. Grazie!".Panzerotteria Re Umberto IAltamura, Corso Umberto I n. 3 - 080.3322480Monopoli, via Argento n. 27Facebook: https://www.facebook.com/ReUmbertoIWeb: www.panzerottoreumberto1.it