Studenti di Altamura aderiscono a mobilitazione nazionale

Circa un centinaio di studenti di scuola secondaria di secondo grado ha partecipato questa mattina ad un'iniziativa indetta a livello nazionale dall'Unione degli studenti. "Istruzione integrata, trasporti gratuiti ed accessibili, benessere psicologico, edilizia scolastica ed universitari e diritto allo studio sono i pilastri su cui si deve reggere un sistema formativo davvero progressivo", questi i temi della mobilitazione.Altamura è stata una delle sei piazze interessate in Puglia. Con raduno in piazza Zanardelli e corteo fino in piazza Repubblica. Sono stati esposti dei cartelli con vari slogan, alcuni di tenore ironico.