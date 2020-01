Strada provinciale "Tarantina", drammatico incidente fra tre veicoli

Drammatico incidente sulla strada provinciale 27 "Tarantina" in territorio di Altamura. Tre i veicoli coinvolti, con cinque persone in tutto a bordo. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e la Polizia locale di Altamura.Due sono i feriti in serie condizioni e sono stati trasportati all'Ospedale della Murgia "Fabio Perinei". Pure gli altri occupanti dei tre mezzi sono stati sottoposti agli accertamenti del caso ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.Sulla dinamica procede la Polizia Locale.L'incidente è avvenuto intorno alle 13.20.Seguiranno aggiornamenti