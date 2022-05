Stelle al merito del lavoro a due altamurani

C'erano anche due altamurani ieri tra i 42 premiati con la "Stella al merito del Lavoro". Angela Laterza, 50 anni e Giuseppe Forte, 57 anni, entrambi dipendenti della Oropan SpA, azienda leader nel segmento della panificazione italiana.La cerimonia si è svolta a Bari presso presso Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza, alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Bari Antonia Bellomo, dell'Assessore Regionale Giovanni Stea e del Sindaco di Bari, Antonio Decaro. Il Comune di Altamura è stato rappresentato dalla Sindaca Rosa Melodia. Oltre ai familiari e numerosi colleghi dei due premiati intervenuti alla cerimonia di consegna, c'era anche Vito Forte, fondatore e Presidente dell'azienda Oropan SpA, che ha espresso orgoglio per questo importante riconoscimento assegnato a due dei suoi collaboratori storici. Non è un caso, infatti, che sia stata la stessa Oropan a proporre la loro candidatura per l'assegnazione di questo prestigioso riconoscimento, in segno di gratitudine e di apprezzamento del loro lavoro.Angela Laterza e Giuseppe Forte, visibilmente commossi, hanno costruito il loro intero percorso professionale e lavorativo, in Oropan, contribuendo con il loro lavoro ai successi dell'azienda di Altamura. "E' un premio, che riteniamo meritato per tutto quanto, Angela e Giuseppe hanno dato alla nostra realtà aziendale. Il nostro grazie, non sarà mai abbastanza. Il nostro orgoglio è quello di aver condiviso e poter continuare a condividere l'ambizioso percorso di crescita dell'azienda insieme a loro. Consapevoli di poter contare su persone che condividono i nostri valori e i nostri obiettivi aziendali"- ha detto Vito Forte.Angela Laterza ha costruito il suo percorso in Oropan a partire dal 1994. Moglie e mamma di due figli, ha saputo coniugare e vedere valorizzato il suo essere "donna in carriera" nell'azienda, andando a ricoprire ruoli sempre più di responsabilità. Ha iniziato come impiegata d'ordine e oggi ricopre il ruolo di Responsabile acquisti e crediti contabilità clienti.Giuseppe Forte, una vita dedicata al pane, vanto di Altamura e della Oropan nel mondo, ha iniziato a lavorare in azienda nel 1980, ancora ragazzino, come apprendista panettiere. La sua curiosità e passione per l'arte della panificazione l'hanno portato, già da molti anni, a ricoprire il ruolo di direttor della produzione.Con la consegna di questa onorificenza entrambi potranno fregiarsi del titolo di "Maestro del Lavoro". La Stella al merito del Lavoro è un'onorificenza che viene conferita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private, distintisi per perizia, condotta morale, laboriosità e requisiti di anzianità.