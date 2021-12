Statale 96, riapre tratto fra Gravina e Irsina

Stasera riaprono, anche se con alcune limitazioni, i dieci chilometri che sono stati chiusi al traffico a ottobre sulla strada statale 96 nel tratto tra Gravina e Irsina. La chiusura ha provocato numerosi disagi e anche proteste dei due Comuni.- A ottobre si è resa necessaria la chiusura di tutte le corsie dell'arteria, dal km 57+800 al km 68+200, compreso lo svincolo di Madonna della Stella, al Km 66 500 per l'esecuzione di lavori che consistono nella bonifica, rifacimento del corpo stradale e della sovrastruttura stradale, oltre alla sostituzione delle barriere di sicurezza esistenti, nel tratto compreso tra il Km 61+060 (lato Potenza) e il Km 62+120 (fine galleria lato Bari) dove si è verificato un dissesto idrogeologico che ha compromesso cunette, banchine e scarpate. L'Anas, nell'ordinanza, indicava come deviazioni la strada provinciale 53 Gravina-Picciano e la strada statale 655 Bradanica, non menzionando il vecchio tratto che è chiuso al traffico e riservato appunto solo ai frontisti. Ma di fatto il traffico in prevalenza ha utilizzato la vecchia strada, molto insicura.- I lavori non sono ancora conclusi ma l'Anas non ha prorogato la chiusura. Ha emesso un'altra ordinanza, riguardante il tratto dal km 60+600 al km 62+200, con oggetto "apertura al traffico in configurazione provvisoria di cantiere a 30 km/h e contestuale chiusura al traffico della corsia di arrampicamento in direzione Gravina", con validità fino al 18 marzo, con attuazione di divieto di sorpasso autoveicoli; limite di velocita 30Km/h; divieto di sosta.- Questi lavori in corso si aggiungono a quelli nella galleria Salsa, sempre sulla strada statale 96. L'ordinanza vigente dura fino al 17 gennaio.Sempre sul fronte della viabilità, da segnalare in positivo il completamento della strada statale 655 Bradanica in territorio di Matera a partire dallo scorso 2 dicembre (Notizia a cura della redazione - Tutti i diritti sono riservati)