Statale 96, lavori in territorio di Gravina

Ancora possibili disagi che interesseranno gli automobilisti che percorrono la strada statale 96 nel tratto Altamura-Gravina in direzione Irsina-Potenza, per i lavori alla galleria "Salsa" in territorio di Gravina. In particolare l'Anas ha comunicato che dalle ore 8,00 di domani 5 settembre, fino alle ore 18 del 6 settembre, dal km 67+300 al km 73+300, sarà istituito un semaforo che regolerà il flusso dei veicoli che percorrono la Statale 96 per garantire il senso unico alternato di percorrenza.A determinare tale situazione il restringimento di carreggiata della SS 96 "Variante di Gravina in Puglia" dal km 69+400 al km 71+400, in corrispondenza della galleria Salsa, che sarà interessata dall'esecuzione di indagini sia all'interno della galleria che agli imbocchi della stessa, per la risoluzione di alcune problematiche.Sempre in territorio di Gravina la statale 96 è già interessata da altri lavori su sovrastruttura stradale e pavimentazione, che si stanno effettuando sulla tratta della SS 96 barese dal km 60+600 al km 62+200, aperta al traffico in configurazione provvisoria di cantiere, con il limite di velocità a 30 km/h e contestuale chiusura al traffico della corsia di arrampicamento in direzione Gravina, con divieto di sorpasso degli autoveicoli e divieto di sosta. Lavori che, di proroga in proroga, dovrebbero concludersi il 30 novembre prossimo.