Statale 96, intervenire sul restringimento di carreggiata

La sicurezza sulla strada statale 96, nel tratto di circonvallazione di Altamura, con particolare attenzione allo svincolo per Santeramo che insiste su un ponte, è oggetto da diverse settimane delle preoccupazioni degli automobilisti. Nella parte sottostante, durante il periodo estivo, si è verificata una chiusura di circa un mese per effettuare lavori di manutenzione e per posizionare una rete contro la caduta di calcinacci. Sul tratto di statale 96 la carreggiata è ancora ristretta.Il coordinatore di Forza Italia Giovani di Altamura, Lorenzo Attivissimo, ha scritto al Prefetto di Bari per chiedere un intervento di ripristino. Secondo Attivissimo, esiste una "situazione di estremo pericolo e di estrema gravità" e c'è preoccupazione "per l'evolversi della situazione, che non vediamo giungere a conclusione positiva e che ormai appare ferma da mesi"."Sono diversi i tamponamenti e numerosi gli incidenti scongiurati - sostiene ancora il coordinatore di FI Giovani - causati dal restringimento della carreggiata e dalla presenza di birilli e segnali, molti dei quali distrutti, che delimitano l'immissione sulla circonvallazione da Via Santeramo. I disagi e i rischi alla circolazione stradale sono sempre più diffusi, specialmente con l'arrivo dei mesi freddi a causa della forte nebbia e della scarsissima segnaletica luminosa". Visti l'importanza del collegamento e il volume di traffico, viene richiesto "un intervento decisivo che porti ad una compiuta valutazione di tutte le possibilità risolutive in campo e che imponga una stretta sui tempi che finora non c'è stata".Nell'attesa che ciò avvenga, ovviamente è il caso di raccomandare prudenza e soprattutto il rispetto dei limiti di velocità per evitare situazione spiacevoli.