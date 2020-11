Sport e periferie, un progetto per il campetto in via Manzoni

Il Comune di Altamura candida al bando nazionale "Sport e periferie" del Governo, attuato tramite il Coni, un progetto di recupero e riqualificazione del campetto in via Manzoni, angolo via Treviso. E' inutilizzato e impiegato per scopi ben diversi dalla sua natura sportiva, attualmente occupato dalla postazione per i tamponi della Asl. Ma due anni fa è stato pure adibito a deposito a cielo aperto dei cassonetti stradali rimossi dalle strade.E' il secondo tentativo. Il progetto, già presentato al bando 2018, nella precedente tornata non è stato finanziato per mancanza di risorse.In totale il quadro economico sviluppa 730.000 euro di cui 270.000 è il contributo richiesto al bando mentre l'altra parte è un cofinanziamento comunale. Se l'intervento dovesse andare in porto - il condizionale è d'obbligo poiché per tutta l'Italia sono a disposizione 40 milioni di euro - il campetto diventerebbe una piccola struttura coperta, con spogliatoi.