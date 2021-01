Spaccio di droga, arrestato 40enne in trasferta a Matera

A Matera la Polizia di Stato ha arrestato un 40enne di Altamura, censurato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Durante i servizi di verifica del rispetto delle misure previste per contenere la diffusione della Covid-19, agenti della Squadra Volante hanno proceduto al controllo di un'autovettura ferma nei pressi della stazione ferroviaria di Borgo Venusio.Il conducente, unica persona a bordo, mostrava segni di agitazione e d'insofferenza che hanno indotto gli operatori a procedere con una perquisizione. Hanno così rinvenuto: nella tasca dei pantaloni un involucro contenente 10 grammi di cocaina e la somma in contanti di 105 euro, mentre sul sedile anteriore destro un borsello con dentro altri 5 grammi di cocaina, un paio di forbici con le lame sporche di residui di droga, un bilancino elettronico di precisione, un rotolo di nastro isolante nero e ritagli di buste per il confezionamento delle dosi.L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato e sottoposto ai domiciliari. È stato inoltre sanzionato per violazione delle disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 essendosi spostato dalla regione di residenza in Basilicata senza un valido motivo.