Sostegni pubblici Covid-19, approvata legge regionale

Un'altra legge in materia Covid19 è stata approvata dal consiglio regionale della Puglia, all'unanimità. Dopo quella molto apprezzata con cui è consentita per i familiari entrare nelle terapie intensive per visitare i propri cari, quella varata oggi prevede di allargare la platea dei beneficiari degli aiuti Covid.In base a questa legge (con articolo unico) i Comuni potranno estendere gli aiuti covid eventualmente residui anche a beneficiari di altre provvidenze pubbliche. Nel caso di risorse residue disponibili nei bilanci dei Comuni, dopo l'erogazione dei fondi alle famiglie prive di qualsiasi reddito, potrà essere allargata la platea di chi beneficia di sostegni economici per fronteggiare le conseguenze socioeconomiche della pandemia da Covid-19.L'intervento supera il vincolo della non cumulabilità dei benefici pubblici, pur confermando come destinatari prioritari delle risorse i cittadini in condizioni di disagio non ancora raggiunti da alcun ristoro.Un monitoraggio dell'Anci Puglia e le osservazioni di numerose Amministrazioni comunali hanno rilevato la criticità che viene rimossa con l'iniziativa legislativa, modificando la legge regionale 12/2020 che introduce le misure straordinarie. I limiti tassativi all'erogazione si sono rivelati troppo rigidi e inadatti ad affrontare le situazioni di emergenza. Solo dopo aver soddisfatto le famiglie più in difficoltà, i Comuni potranno ripartire eventuali risorse residue tra i cittadini ancora in condizioni di disagio socioeconomico, sebbene raggiunti da analoghe provvidenze nazionali di sostegno al reddito per la crisi socio-economica causata dal dilagare della pandemia e dalle misure per fronteggiarla.Ovviamente ciò sarà possibile solo se ci sono ancora fondi nelle casse comunali da destinare a questo obiettivo.