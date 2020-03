Sospesi i parcheggi a pagamento e la Ztl nel centro storico

Il Comune di Altamura ha deciso di sospendere le limitazioni di circolazione per la Ztl (zona a traffico limitato) nel centro storico e rendere gratuito il parcheggio nelle aree con strisce blu."Questi provvedimenti sono tesi a ridurre i contatti sociali e agevolare l'approvvigionamento di beni di prima necessità vicino a casa oltre a facilitare l'assistenza delle persone anziane", informa l'amministrazione comunale.Quanto agli altri provvedimenti, ha preso corpo una rete di commercianti e altre attività per la spesa a domicilio Inoltre nella tarda serata di oggi è previsto un intervento di sanificazione di tutto il territorio urbano Si ricorda, in base al decreto del Governo "Io resto a casa" che non sono consentiti gli spostamenti fuori casa salvo i casi di necessità , altrimenti si incorre nella denuncia.