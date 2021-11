Confronto sulla Ztl per cambiare il regolamento

Giovedì prossimo, alle ore 18:00, presso la sala consiliare del Comune di Altamura, la commissione urbanistica del consiglio comunale, presieduta da Marica Longo, insieme a tutti i consiglieri componenti la stessa e alla sindaca Rosa Melodia apriranno un confronto con i cittadini, le associazioni e tutti gli interessati sui temi della Ztl (zona a traffico limitato) e dell'area pedonale nel centro storico. L'iniziativa della commissione intende avviare un confronto partecipato e concreto che possa condurre al perfezionamento del regolamento sulla Ztl partendo dall'ascolto di proposte, suggerimenti e idee.La ztl e l'area pedonale prevedono il divieto di accesso per i non autorizzati in alcune fasce orarie e nei giorni festivi (domenica compresa). La zona a traffico limitato corrisponde al perimetro della città vecchia, con l'eccezione di piazza Matteotti e vie limitrofe. In mancanza di autorizzazione non si può accedere le domeniche e i festivi (dalle ore 10 alle 24); nei giorni feriali dalle ore 19.30 alle ore 22.00 nel periodo dell'ora solare e dalle ore 19.30 alle ore 24 nel periodo dell'ora legale. I varchi in piazza Unità d'Italia e in piazza Resistenza sono sempre attivi."Non è la prima volta - riferisce la consigliera Longo - che la commissione, prima di adottare provvedimenti per la città, avvia confronti partecipati su tematiche inerenti la vita dei cittadini e/o attività commerciali, ritenendo la partecipazione e il confronto alla base di una sano modo di fare politica. Negli scorsi mesi, infatti, ci sono già stati incontri in videoconferenza con esponenti di associazioni di categoria, del cuore del centro storico, di Urban, di redattori del Pums, Pro Loco e alcuni hanno inviato osservazioni, oggi, al vaglio della commissione. Giovedì si inizierà ad estendere la platea sino a coinvolgere i cittadini affinché si intervenga insieme, a più mani e con più menti".La partecipazione è ritenuta fondamentale "perché ci permette di conoscere direttamente dai residenti, attività commerciali, alberghi, b&b, studi professionali ecc. opportuni suggerimenti prima di adottare non solo un insieme di regole ma un cambiamento culturale e di abitudini che permetterà di godere della bellezza architettonica delle nostre piazze, vie e claustri deturpate da un parcheggio indisciplinato di veicoli. Si tratta di un obiettivo ambizioso che deve proseguire di pari passo con l' incentivarsi del trasporto pubblico, dei parcheggi pubblici e privati e dell' utilizzo di stalli blu riservati ai residenti diminuendo sempre più il traffico veicolare nella parte più antica della città".