Sistemazione dell'area tra via Colletta e via Matera

Approvato il progetto preliminare per strade e servizi

La giunta comunale ha approvato la progettazione preliminare della sistemazione della viabilità nella zona di espansione CR compresa travia Pietro Colletta e via Matera, per un importo di 1.715.000 euro. Saranno eseguiti interventi alla viabilità, all'impianto della rete idrica e fognante, alla pubblica illuminazione.In questa area, infatti, non sono mai stati attuati gli interventi necessari al completamento delle urbanizzazioni primarie (acqua, fogna e illuminazione pubblica)."Il progetto restituirà finalmente ai numerosi residenti un quartiere dignitoso", afferma l'amministrazione comunale. L'intervento è inserito nel programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023.