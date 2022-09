Sfumature dell'anima, mostra di Raffaella Fato e Donato Fiorino

6 foto Mostra artistica di Raffaella Fato e Donato Fiorino

Nel contesto delle celebrazioni per Maria Santissima del Buoncammino, è in corso la mostra "Le sfumature dell'anima" allestita nella chiesa di San Francesco da Paola in corso Federico II di Svevia. Due gli artisti che espongono. L'eclettica artista valenzanese Angela Raffella Fato presenta i suoi quadri - opere dai colori caldi e forti, di ritratti femminili e paesaggi - frutto di un percorso personale che dura da 26 anni. L'artigiano altamurano Donato Fiorino presenta un grande cavallo in legno e stoffe.La mostra può essere visitata sino a domani, salvo proroghe. L'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Algramà, Abmc e con la confraternita di san Francesco da Paola che ha aperto le porte di questa piccola e stupenda chiesa, originariamente dedicata a Santa Maria del Soccorso, poiché annessa al Monastero del Soccorso.L'esposizione nasce dall'incontro tra Fato e Fiorino in un precedente appuntamento presso la galleria Venere a Gravina e i due artisti hanno deciso di creare un'iniziativa congiunta. Fiorino è un artigiano molto apprezzato. Sono suoi numerosi lavori in legno come i cavalli allestiti l'anno scorso all'esterno della Cattedrale per la festa del Buoncammino, l'albero della libertà realizzato su bozzetto di Emanuele Luzzati, i presepi di scuola napoletana e numerosi altri lavori con l'utilizzo del legno - principale materia prima a cui dà forma - unendolo ad altri materiali poveri e più recentemente con l'aggiunta di stoffe che si presentano con miriadi di abbinamenti di colori.Angela Raffaella Fato espone ad Altamura per la prima volta. E' anche autrice di poesie e realizzatrice di oggetti preziosi. I colori sono accesi, predomina infatti il rosso vermiglio che viene impresso sulle tele con la tecnica della velatura. I soggetti privilegiati sono le donne, sempre di impatto visivo ma pudiche, e scorci di paesaggio in cui è presente l'acqua. Non sono, ovviamente, gli unici soggetti. Certamente la sua cifra artistica è nella scelta dei colori caldi. Vanta alcuni premi tra cui il Bibart Apulia Contemporary Art Prize.Nel corso della serata di presentazione Donato Fiorino ha ringraziato gli sponsor per gli allestimenti e per il sostegno. "Organizzare una mostra d'arte - ha detto - è sempre più difficile, per questo è un ringraziamento che vale doppio". Il titolo di questa mostra è stato scelto da Raffaella Fato per "esprimere al meglio - ha spiegato l'artista - l'accostamento tra la nostra arte e questa splendida chiesa in cui siamo ospitati".