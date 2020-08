Settimana ricca di musica al festival dell'estate altamurana

Mondi sonori per i palati più differenti si alternano sul palco allestito nel giardino del monastero del soccorso ad Altamura (piazza Resistenza 5) per il festival dell'estate altamurana, una rassegna in prevalenza dedicata alla musica, con "incursioni" dedicati al teatro ed altre forme espressive.Secondo la formula del festival altamurano, organizzato dall'amministrazione comunale con il coordinamento dell'assessorato alle culture, ogni sera sono previsti due spettacoli alle ore 20 e alle 21.30 (info e prenotazioni 080.3163062 solo Whatsapp). Ingresso gratuito ma bisogna prenotare e rispettare i protocolli anti-contagio Covid19.In ordine di calendario, sino alla fine di agosto, c'è spazio pure per cabaret, danza, nuovi talenti, street art, arti circensi.Ecco gli appuntamenti di questa settimana. Stasera c'è spazio ancora con il jazz con il concerto dei "Camera con vista"; a seguire il percussionista altamurano Antonio Dambrosio in quartetto con "Affetti sonori". Domani (martedì 25 agosto) si comincia con un omaggio a Massimo Troisi e si prosegue con una performance di danza su poesie di Rainer M. Rilke a cura di Lucia Pennacchia e Clara Patella.Mercoledì 26 agosto è all'insegna del teatro, prima Mario Sorbello in uno spettacolo dedicato al poeta Ignazio Buttitta poi Aps Scene con l'Amleto di W. Shakespeare. Giovedì 27 agosto "La Boutique delle Arti" con lo spettacolo di musica e teatro "Il dramma Mozart e Salieri", quindi un concerto per flauto e pianoforte di Giovanni Mugnuolo e Alfredo Luigi Cornacchia. Venerdì 28 agosto due concerti per piano (il primo di Roberto Di Napoli, l'altro di Osvaldo Nicola Ettore Fatone). Ancora virtuosismi sabato 29 agosto con i concerti di Angelo Nasuto (pianoforte) e Leonardo Colafelice e Mauro Paolo Monopoli (musica da camera per pianoforte e violoncello).Agosto si conclude il 30 con "Chi è di scena" ("Voci e Suoni", musica cameristica e operistica) e "Free Walking Trio / Quartet" (musica jazz, rock e improvvisazione) e il 31 con "Il Grande Lebuski" (circo, teatro e clown) e Radio Libre Quartet (musica etnopop dal mondo).