Festival dell'estate altamurana regala ancora belle serate

Un'altra intensa settimana per il festival dell'estate altamurana organizzato dall'amministrazione comunale. E' la penultima settimana (si andrà avanti sino al 20 tutti i giorni, poi resta solo la data conclusiva del 25 settembre). Da segnalare, stasera, sul palco allestito nel giardino del Monastero del soccorso in piazza Resistenza 5, alle ore 20, uno spettacolo di musica e letture organizzato da Confconsumatori, dal titolo "Favole di pietra e altre storie di Murgia".La Confconsumatori, guidata da Michele Micunco, in continuità il progetto "Il libro a km zero dal produttore al consumatore", ha organizzato l'appuntamento in collaborazione con Maria Moramarco e Luigi Bolognese per la parte musicale, con la voce narrante di Angelo Didonna, in una libera rappresentazione musico - teatrale tratta dal libro di Saverio Giustino.Da segnalare in questa settimana lo spettacolo del trombonista e polistrumentista altamurano Carlo Mascolo, compositore, docente. Ideatore e conduttore del progetto "Kerlox Dynamic Project" (1999) e della Orchestra di Improvvisatori "Bouh Magic Orchestra" (2010). Ha registrato e realizzato più di 20 album con vari artisti. Numerose le esperienze internazionale.Inoltre sabato si terrà una serata dedicata alla cultura albanese, tra danze folk e poesia.Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (secondo prescrizioni del DPCM)1° Spettacolo — ore 20,002° Spettacolo — ore 21,30Info e prenotazionitel. +39.080.3163062(solo Whatsapp)Orari Box Office: 10,00-13,00 (ven. sab. dom.) e durante gli spettacoli Piazza della Resistenza, 5 — Altamuralunedì 7 settembreFavole di Pietra e altre storie di MurgiaSpettacolo teatrale / ConfconsumatoriQuartetto CapodoglioMusica elettronica/ambientmartedì 8 settembreTeatro dei dioscuri"Kraken" spettacolo teatraleLo Scrigno di Pandora"Bar Abba" spettacolomercoledì 9 settembreCarlo MascoloFonografie trombone elettroacustiche e drum machineFunkYouMusica dance e funkygiovedì 10 settembreLucania Arte Teatro"Lirica sotto le stelle, ripartiamo con la musica" spettacolo musicaleAura Sonum Quintet"Satie, Poulenc, Milhaud" musica d'autore francesevenerdì 11 settembreAmalteaVarietà con canto, danza e animazioneLet's Dance CompanyDanza Harmoniasabato 12 settembreApolloniaDanze folcloristiche popolari albanesiNaivePoesia italo albanese e musica / Karolina Sallaku & Sario Simonedomenica 13 settembreCodice arte"Giochi proibiti" spettacolo teatraleAkilina SimakovaCanto e danza dedicati a Rocco Scotellaro