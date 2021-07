Per la rassegna estiva scelta l'area dello stadio

parte interna dello stadio D'Angelo, senza interessare la parte limitrofa al terreno di gioco.



Come nell'edizione 2020, anche in questa estate l'amministrazione comunale ha voluto organizzare un calendario di cultura e spettacolo con il duplice obiettivo di offrire dei momenti di intrattenimento e di dare fiato alla filiera artistica. Con atto di indirizzo della giunta, su proposta dell'assessore alle culture Nunzio Perrone, sono stati stanziati in tutto 173mila euro che serviranno a coprire tutte le spese. Previste almeno 30 serate che saranno affidate a un soggetto esterno per la parte organizzativa, con possibilità per chi presenta domande di prevedere un numero maggiore di date (offerta migliorativa).



Per l'indisponibilità del giardino del Monastero del soccorso in piazza Resistenza, è stata scelta la zona anteriore destra dello stadio, con in ingresso in via Mura Megalitiche perché, come si legge nella delibera, "l'area possiede le caratteristiche idonee a consentire lo svolgimento, nel rispetto delle norme di sicurezza, di esibizioni dal vivo con la presenza del pubblico" e "sarà attrezzata, a cura dell'affidatario, con palco, sedie, service audio/luci e quanto altro occorrente allo svolgimento di spettacoli" .



Il cartellone si conoscerà al termine delle procedure di affidamento.

Anche quest'anno, nonostante le incertezze legate alla diffusione del Covid-19, si terrà la rassegna estiva con appuntamenti culturali per chi resta in città e per chi trascorrerà dei giorni di vacanza. Il palco sarà allestito nella