Bilancio positivo per il festival dell'estate altamurana

Giro di boa per il festival dell'estate altamurana, uno dei pochissimi programmi di iniziative culturali organizzati in terra di Bari. Si prosegue con la parte settembrina del calendario che termina il 25. Si può già tracciare un primo bilancio che è ritenuto soddisfacente dall'amministrazione comunale.Il palco è allestito nel giardino del monastero del soccorso ad Altamura (piazza Resistenza 5). Secondo la formula del festival altamurano, organizzato dal Comune con il coordinamento dell'assessorato alle culture, ogni sera sono previsti due spettacoli alle ore 20 e alle 21.30 (info e prenotazioni 080.3163062 solo Whatsapp). Per la partecipazione vanno osservate le regole anti-contagio di Covid-19."Un bilancio più che positivo - afferma l'assessore alle culture Nunzio Perrone -. Un format da ripetere, sperando di uscire presto dall'emergenza Covid-19. Di questi tempi organizzare delle manifestazioni è molto complicato ma non ci siamo fermati. Questo ci permette di tornare alla normalità nel rispetto di regole a cui dobbiamo abituarci"."Buona la partecipazione del pubblico - aggiunge - tutti i posti sono esauriti quasi tutte le sere. C'è una scrupolosa osservanza delle regole, pubblico attento e con le mascherine, i posti sono già distanziati, inoltre viene osservata la fila per la registrazione. La qualità degli spettacoli, pur non essendoci nomi di richiamo, è elevata. Siamo reduci da tre giorni di musica classica, pure con musicisti giovanissimi, tutti vincitori di premi internazionali, che hanno potuto farsi conoscere anche da un pubblico diverso. Dagli artisti sono giunti all'amministrazione molti apprezzamenti per aver organizzato la rassegna estiva nonostante tutte le difficoltà del periodo che stiamo vivendo".Ecco le prossime date. Stasera uno speciale omaggio a don Tonino Bello, uomo di pace. Primo spettacolo con la formazione altamurana "Libre Ensemble" con Annunziata Loporcaro; il secondo con il trio Andrioli Nigro De Santis in "Sinfonè" (musica tradizionale, composizioni grike e fisarmonica).Domani attività circensi e di giocoleria con "Circo Altamura" e comicità con "I Bariso" in "L'isola dei Goggioni". Giovedì 3 settembre musica e danza con "Rovaranò" nello spettacolo "Il passo sospeso del ritorno" e lo spettacolo di musica e teatro "Donne e Madonne" con Cinzia Clemente e Eufemia Mascolo. Venerdì 4 settembre viene proposto un adattamento dello spettacolo "Il Campo parlante: musica lettere e ricordi dei prigionieri del Campo 65" (domani in programma al vecchio campo di prigionia nell'ambito di "Suoni della Murgia") e, a seguire, lo spettacolo teatrale di Barbara De Palma ("La Maciara – La voce dovuta"). Quindi sabato 5 settembre la compagnia "La Banda degli Onesti" propone lo spettacolo teatrale "Fame di libertà" sui fatti del 1799; a seguire uno spazio dedicato alla musica vintage con "Lo swing dagli anni '50" de La RetroGusto Band. Domenica 6 settembre sul palco saliranno "Emanuele Schiavone Duo" (musica italiana dal primo dopoguerra ad oggi) e "Opera Omnia" (storie e canzoni di Fabrizio De André).