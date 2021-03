Servizi antidroga, un altro arresto ad Altamura

Un altro arresto è stato effettuato dai carabinieri di Altamura sul fronte del contrasto allo spaccio di stupefacenti, nel corso di servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione proprio allo spaccio di droga.I militari della sezione radiomobile, nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato un'autovettura con tre persone a bordo. Questi, vedendo la pattuglia, hanno effettuato alcune manovre per confondersi nel traffico della prima serata. Non è, però, bastato questo espediente per impedire ai militari di procedere al controllo degli occupanti tutti del luogo (un uomo, una donna e un minorenne).I tre sin dall'inizio hanno mostrato un certo nervosismo a una prima ispezione effettuata all'interno dell'autovettura. Per questo motivo gli occupanti, condotti in caserma, sono stati sottoposti ad un'accurata perquisizione personale nel corso della quale, negli slip dell'uomo hanno trovato un involucro in cellophane contenente 16 dosi di cocaina del peso complessivo di 8 grammi. Per questo è stato arrestato F.G. 38enne, del luogo, celibe, censurato,Nella perquisizione trovati, inoltre, due cellulari e 270 euro in banconote di piccola taglia: questi elementi fanno ritenere che la sostanza stupefacente fosse destinata allo spaccio.L'uomo è stato condotto al carcere di Bari e dovrà difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Riepilogando le attività antidroga dei carabinieri, questo risultato si aggiunge all' arresto di tre persone avvenuto nei giorni scorsi.