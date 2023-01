Sequestrato un quintale di botti a Bari e in provincia

A conclusione dei servizi appositamente dedicati al contrasto della vendita di fuochi d'artificio non autorizzati, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno rinvenuto e sequestrato oltre un quintale di materiale pirotecnico. L'intervento dei militari dell'Arma a Bari e nei Comuni della provincia ha consentito di recuperare - tra l'altro - 4 ordigni esplodenti, 11 candelotti e 13 bombe carta, tutto di fabbricazione artigianale.Anche quest'anno, l'attività dell'Arma, così come quella delle altre Forze dell'ordine, ha permesso di limitare i pericoli per l'incolumità fisica di chi avrebbe potuto utilizzare i "fuochi" non certificati nel corso dei festeggiamenti nella notte di capodanno.Anche quest'anno, dappertutto, si è assistito alla sistematica esplosione e accensione di petardi e fuochi di artificio, soprattutto nei minuti che hanno preceduto l'arrivo del nuovo anno e a mezzanotte.Come era prevedibile, non sono state rispettate le ordinanze comunali vigenti (anche ad Altamura) che vietavano le accensioni nell'abitato. Non si segnalano incidenti e questo è un dato positivo. Occhio, comunque, agli eventuali botti inesplosi.