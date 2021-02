Scuole superiori, trasporti regolari senza assembramenti

Da oggi è ripresa la frequenza scolastica nelle scuole d'istruzione superiore di secondo grado, dopo circa tre mesi di didattica a distanza. Le superiori sono state le prime scuole a chiudere per il timore dei contagi da coronavirus.Attualmente la frequenza è entro il limite massimo del 50% della popolazione scolastica, come previsto da un'ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano. Pertanto pure alle superiori è in atto la didattica mista, con una parte degli studenti in classe e l'altra parte al pc.Con questa quota massima di didattica in presenza, i trasporti scolastici non hanno registrato problemi. Ad Altamura non si sono registrati assembramenti alle fermate e sui bus di linea le presenze sono decisamente in numero inferiore rispetto al periodo settembre-ottobre quando le scuole riaprirono e non c'erano delle limitazioni.(foto di archivio)